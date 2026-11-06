Дизайнерка Мартин Роуз стала новым креативным директором Balenciaga
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Дизайнерка Мартин Роуз стала новым креативным директором Balenciaga

Она станет первой женщиной, которая возглавит модный дом за 109 лет его истории

Автор: Татьяна Самарук
Фото: Мартин Роуз (фото: Getty Images)
Дата: 06 ноября 2026

Британская дизайнер Мартин Роуз (Martine Rose) возглавила французский модный дом Balenciaga. О ее назначении компания Kering объявила в пятницу, 6 ноября. Wave RBC.UA сообщает, что на этом посту она сменит Пьерпаоло Пиччоли, оставивший бренд накануне.

Мартин Роуз будет отвечать за креативное направление

Роуз приступит к работе 16 ноября. Она будет отвечать за креативное направление всего модного дома, в частности, мужские и женские коллекции. Это предназначение стало новым этапом творческих изменений в портфеле Kering.

Мартин Роуз станет первой женщиной в должности креативного директора Balenciaga за всю 109-летнюю историю бренда. В то же время, это не первое сотрудничество дизайнера с французским домом моды: в 2015-2018 годах она консультировала Balenciaga относительно мужской одежды, когда его креативным директором был Демна.

До основания собственного бренда дизайнер получила образование в Middlesex University, а в 2007 году запустила одноименную марку Martine Rose, сосредоточенную прежде всего на мужской одежде.

За это время она сформировала узнаваемую эстетику, в которой сочетаются уличная мода, спортивная одежда, классический крой и влияние британских молодежных субкультур.

Ее работы привлекли внимание не только профессионального модного сообщества, но и знаменитостей, в частности Рианны и Дрейка. Дизайнерка также сотрудничала с Nike и другими известными брендами.

Пьерпаоло Пиччоли в должности Balenciaga

Назначение Роуз происходит после ухода Пьерпаоло Пиччоли, который возглавлял Balenciaga менее полутора лет. Итальянский дизайнер присоединился к модному дому в июле 2025-го после более 25 лет работы в Valentino.

В новой должности он стремился вернуть внимание к кутюрному наследию основателя Кристобаля Баленсиаги, в то же время развивая современную эстетику бренда.

Дизайнерка Мартин Роуз стала новым креативным директором Balenciaga
Пьерпаоло Пиччоли (фото: instagram.com/pppiccioli)

О завершении сотрудничества с Пиччели Kering сообщила 5 ноября. В компании поблагодарили дизайнера за вклад в развитие модного дома и его внимание к мастерству, конструкции одежды и творческому наследию Balenciaga.

Теперь Мартин Роуз предстоит определить следующий этап развития одного из самых известных французских модных домов. Ее возвращение в Balenciaga в новой роли особенно интересно, учитывая, что дизайнер уже работала с брендом и хорошо знакома с его творческой командой.

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