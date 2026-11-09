Ким Кардашьян раскритиковали за адвент-календарь SKIMS: что не понравилось покупателям

Адвент-календарь SKIMS за 148 долларов вызвал волну критики
Бренд SKIMS, основанный Ким Кардашьян, оказался в центре критики из-за рождественского адвент-календаря стоимостью 148 долларов. Wave RBC.UA сообщает, что после появления видео с распаковкой набора в соцсетях пользователи начали обсуждать его содержимое, которое, по их мнению, не соответствует цене.
Речь идет о SKIMS Accessories Advent Calendar, представленном к праздничному сезону. Набор стоит 148 долларов и содержит 12 маленьких сюрпризов. Среди них - резинки для волос, атласные скранчи, заколки, зажимы, брелоки, миниатюрное зеркало и другие аксессуары с логотипом бренда.
Волна недовольства началась после того, как одна из пользователей TikTok опубликовала видео с распаковкой всех 12 ячеек. В ролике она постепенно показывает содержимое календаря, не скрывая разочарования количеством и характером подарков.
Видео быстро стало вирусным и собрало десятки миллионов просмотров. Другие пользователи также начали делиться своими впечатлениями, подвергая сомнению целесообразность такой покупки.
В комментариях набор сравнивают со случайными мелочами, которые можно найти на дне сумки или в ящике с ненужными вещами.
Некоторые назвал его "Fyre Festival среди адвент-календарей", намекая на известный фестиваль, который стал символом неудачных обещаний и разочарований.
В то же время, часть пользователей обратила внимание, что SKIMS с самого начала позиционировал продукт именно как календарь аксессуаров. На официальном сайте бренд отмечал, что внутри будут сюрпризы - от украшений для волос до брелок.
Впоследствии SKIMS отреагировал на недовольство покупателей. Представитель компании сообщил, что бренд услышал отзывы клиентов и связался с каждым, кто приобрел календарь.
Покупателям предложили по выбору полный возврат средств или кредит на аналогичную сумму для последующих покупок в SKIMS.