Кім Кардаш'ян розкритикували за адвент-календар SKIMS: що не сподобалося покупцям
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Кім Кардаш'ян розкритикували за адвент-календар SKIMS: що не сподобалося покупцям

Адвент-календар SKIMS за 148 доларів викликав хвилю критики

Автор: Тетяна Самарук
Фото: Кім Кардаш’ян (фото: Getty Images)
Дата: 09 листопада 2026

Бренд SKIMS, заснований Кім Кардаш'ян, опинився в центрі критики через різдвяний адвент-календар вартістю 148 доларів. Wave RBC.UA повідомляє, щщо після появи відео з розпакуванням набору в соцмережах користувачі почали обговорювати його вміст, який, на їхню думку, не відповідає ціні.

Що входить в адвент календар

Йдеться про SKIMS Accessories Advent Calendar, представлений до святкового сезону. Набір коштує 148 доларів і містить 12 невеликих сюрпризів. Серед них - резинки для волосся, атласні скранчі, шпильки, затискачі, брелоки, мініатюрне дзеркало та інші аксесуари з логотипом бренду.

Хвиля невдоволення почалася після того, як одна з користувачок TikTok опублікувала відео з розпакуванням усіх 12 комірок. У ролику вона поступово демонструє вміст календаря, не приховуючи розчарування кількістю та характером подарунків.

Кім Кардаш'ян розкритикували за адвент-календар SKIMS: що не сподобалося покупцям
SKIMS Accessories Advent Calendar (фото: скриншот)

Відео швидко стало вірусним і зібрало десятки мільйонів переглядів. Інші користувачі також почали ділитися своїми враженнями, ставлячи під сумнів доцільність такої покупки.

У коментарях набір порівнюють із випадковими дрібницями, які можна знайти на дні сумки або в шухляді з непотрібними речами.

Дехто назвав його "Fyre Festival серед адвент-календарів", натякаючи на відомий фестиваль, який став символом невдалих обіцянок і розчарування.

SKIMS бренд аксесуарів

Водночас частина користувачів звернула увагу, що SKIMS від початку позиціонував продукт саме як календар аксесуарів. На офіційному сайті бренд зазначав, що всередині будуть сюрпризи - від прикрас для волосся до брелоків.

Згодом SKIMS відреагував на невдоволення покупців. Представник компанії повідомив, що бренд почув відгуки клієнтів і зв'язався з кожним, хто придбав календар.

Покупцям запропонували на вибір повне повернення коштів або кредит на аналогічну суму для наступних покупок у SKIMS.

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