"Будьте добрыми к себе": Кара Делевинь поделилась опытом борьбы с зависимостью

Британская модель и актриса Кара Делевинь поделилась советами для людей, которые только начинающих путь к трезвой жизни. В частности, она отметила важность поддержки, хорошего отношения к себе и отказ от чувства вины и стыда.

Как сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на Variety , звезда объяснила, на что стоит обратить внимание тем, кто пытается избавиться от зависимости от алкоголя или наркотиков.

Что советует актриса

По словам Делевинь, прежде всего важно обращаться за помощью к людям, которые уже прошли этот путь. Они могут поделиться собственным опытом и лучше понять трудности, с которыми сталкивается человек в начале перемен.

"Чувство вины и стыда - это то, что не дает вам поправиться, поэтому делайте все возможное, чтобы избегать их. Не требуйте от себя слишком много. Будьте благоразумны и добры к себе. Относитесь к себе бережно", - отметила актриса.

Она также напомнила, что раньше была слишком самоуверенной в своей способности отказаться от вредных привычек. Делевинь призналась, что неоднократно думала, что может прекратить никогда, однако на самом деле еще не была к этому готова.

"Я всегда думала, что могу это сделать, просто еще не хотела. Вы действительно должны этого захотеть", - объяснила она.

Кара Делевиль (фото: instagram.com/caradelevingne)

Опыт Кары Делевинь

Кара Делевинь откровенно рассказывает о своем опыте трезвости после того, как в 2022 году обратилась в реабилитационный центр и присоединилась к 12-шаговой программе выздоровления.

Тогда модель также рассказала, что долгое время чувствовала, будто скрывает многое от равняющихся на нее людей. Благодаря изменениям в жизни она наконец-то смогла почувствовать свободу и быть собой без необходимости что-либо скрывать.

Кара Делевиль (фото: instagram.com/caradelevingne)

В феврале 2026 года она рассказывала, что трезвость изменила не только ее повседневную жизнь, но и мировосприятие. По ее словам, в последние годы она стала чувствовать себя более беззаботной и открытой для жизни.

Актриса также затронула тему самооценки и неуверенности, с которыми, по ее мнению, сталкивается немало людей. Она убеждена, что вместо борьбы с собственными слабостями следует научиться принимать их и относиться к себе с сочувствием.