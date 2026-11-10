Ексчоловік Кеті Перрі отримав понад 10 років ув'язнення за злочини проти чотирьох жінок

Британського актора й коміка Рассела Бренда, колишнього чоловіка Кеті Перрі, засудили до 10 років і 6 місяців ув'язнення. Вирок у справі про зґвалтування та сексуальне насильство оголосили 9 листопада в Лондоні.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Variety .

За що засудили Рассела Бренда

5 листопада після чотирьох тижнів слухань у Королівському суді Саутворка присяжні одностайно визнали 51-річного Бренда винним у зґвалтуванні та трьох епізодах сексуального насильства.

Злочини проти чотирьох жінок сталися у 2004–2009 роках.

За трьома іншими пунктами Бренда виправдали. Два стосувалися зґвалтування, ще один - замаху на напад сексуального характеру.

Під час процесу актор заперечував провину й стверджував, що сексуальні контакти відбувалися за згодою.

Суддя Джоел Беннатан призначив дев'ять років ув'язнення за зґвалтування і ще півтора року за сукупністю трьох інших епізодів.

Бренд має відбути за ґратами дві третини загального строку, тобто сім років із зарахуванням часу, який він уже провів під вартою. Після цього його звільнять під нагляд до кінця строку.

Рассел Бренд (фото: Getty Images)

На засіданні зачитали заяви чотирьох потерпілих про те, як злочини позначилися на їхньому житті.

Одна з жінок розповіла, що після нападу їй довелося зробити перерву в роботі й на деякий час повернутися до батьків, бо вона не почувалася в безпеці.

Як почалося розслідування

Лондонська поліція взялася за справу у вересні 2023 року після спільного журналістського розслідування The Times, The Sunday Times і програми Dispatches телеканалу Channel 4.

Під час слідства детективи опитали понад 100 свідків і вивчили понад 1 400 документів.

За даними Reuters, поліція також розслідує ще два ймовірні випадки зґвалтування, у яких фігурує Бренд.

Що відомо про Бренда та його шлюб із Кеті Перрі

Рассел Бренд здобув популярність як стендап-комік і ведучий британських теле- та радіопрограм.

Серед його робіт у кіно = ролі в комедіях "Get Him to the Greek" і "Arthur".

З Кеті Перрі він познайомився у 2009 році на зйомках "Get Him to the Greek". Вони одружилися у 2010-му й офіційно розлучилися у 2012 році.