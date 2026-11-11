В Лондоне состоялась премьера третьего сезона "Властелина колец": какие образы выбрали актеры

10 ноября в зале королевы Елизаветы в Лондоне состоялась мировая премьера третьего сезона сериала "Властелин колец: Кольца власти". На дорожке вместе позировали Морфидд Кларк, Чарли Викерс и Джейми Кэмпбелл Бовер, который в этом сезоне присоединился к сериалу в роли эльфа Келеборна.

Джейми Кэмпбелл Бовер в черном кейпе

Длинный черный кейп с широкими лацканами Бовер соединил с белой рубашкой и черным галстуком.

На лацканах были темно-синий цветок и блестящая брошь. Поверх длинных платиновых волос актер надел тонкий золотистый ободок, похожий на эльфийскую корону.

На премьере он рассказал Reuters, что вырос на фильмах о Средиземье, а роль в сериале стала исполнением детской мечты.

Джейми Кэмпбелл Бовер (фото: Getty Images)

Морфидд Кларк в белом платье с драпировкой

Кларк выбрала белое платье с широким вырезом и полупрозрачными панелями на плечах.

Драпирование подчеркивало талию, а слои легкой ткани образовывали асимметричное деление.

К платью актриса подобрала босоножки с тонкими темными ремешками и серебристое кольцо.

На дорожке она позировала и сама, и рядом с Бовером, играющим ее экранного мужа Келеборна.

Морфидд Кларк (фото: Getty Images)

Чарли Викерс в бежевом костюме с красной рубашкой

Викерс надел бежевый двубортный костюм с широкими лацканами и темными пуговицами.

Под пиджаком выделялась алая рубашка с черным галстуком. В третьем сезоне актер возвращается в роли Саурона, воюющего с эльфами и готовящегося выковать Единое Кольцо.

Чарли Викерс (фото: Getty Images)

Синтия Аддай-Робинсон в платье с серебристым узором

Исполнительница роли Мириэль появилась в черном платье с жакетным верхом и пышной юбкой в пол.

Широкие лацканы обрамляли V-образный вырез. Серебристые ветви украшали плечи, переднюю часть юбки и разделение.

Синтия Аддай-Робинсон (фото: Getty Images)

София Номвете в платье с широкими рукавами

Номвете выбрала черное платье в пол с широкими рукавами, спадавшими от запястий.

Впереди ткань собрали в складки золотистой пряжкой. Часть вьющихся волос актриса собрала в высокий пучок и дополнила прическу золотистыми украшениями.

София Номвете (фото: Getty Images)

Саймон Пегг в черно-красном костюме

Пегг вышел в костюме-тройке с мелким точечным узором. На пиджаке черный цвет переходил в красный вниз, а на брюках красный постепенно темнел к черному. Рубашку, галстук и обувь актер выбрал черные.

Саймон Пегг (фото: Getty Images)

Максим Болдри в коричневой куртке с желтыми полосами

Болдри надел коричневую куртку с желтыми полосами вдоль рукавов и передних панелей.

Под ней была горчичная футболка с надписью.

К куртке актер подобрал черные брюки с блестящей фактурой и расширенными вниз штанинами.

Максим Болдри (фото: Getty Images)

Тайро Мухафидин в пиджаке с белыми брызгами

Нижнюю часть серого пиджака Мухафидина покрывал белый узор, похожий на брызги и потеки краски.

Под пиджак актер надел голубовато-белую полосатую рубашку с расстегнутым воротником. Образ дополнили серебристые браслеты и кольца.

Тайро Мухафидин (фото: Getty Images)

Исмаэль Крус Кордова в костюме в тонкую полоску

Крус Кордова выбрал графитовый костюм в тонкую полоску с широкими брюками на высокой посадке.

Пиджак он оставил расстегнутым, и были видны складки на брюках, белая рубашка и узкий темный галстук.

Исмаель Крус Кордова (фото: Getty Images)

Роберт Арамайо в длинном темном пальто

Арамайо набросил поверх черного костюма длинное темное пальто с широкими лацканами.

Верхние пуговицы белой рубашки он оставил расстегнутыми. У черной обуви было серебристое украшение вдоль края подошвы.

Напомним, первые четыре серии выходят 11 ноября на Prime Video. Пятый и шестой эпизоды появятся 18 ноября, а две финальные серии – 25 ноября.