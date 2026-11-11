В Лондоне состоялась премьера третьего сезона "Властелина колец": какие образы выбрали актеры

Чарли Викерс соединил бежевый костюм с алой рубашкой и черным галстуком
10 ноября в зале королевы Елизаветы в Лондоне состоялась мировая премьера третьего сезона сериала "Властелин колец: Кольца власти". На дорожке вместе позировали Морфидд Кларк, Чарли Викерс и Джейми Кэмпбелл Бовер, который в этом сезоне присоединился к сериалу в роли эльфа Келеборна.
Wave RBC.UA собрало 10 образов из лондонской премьеры.
Длинный черный кейп с широкими лацканами Бовер соединил с белой рубашкой и черным галстуком.
На лацканах были темно-синий цветок и блестящая брошь. Поверх длинных платиновых волос актер надел тонкий золотистый ободок, похожий на эльфийскую корону.
На премьере он рассказал Reuters, что вырос на фильмах о Средиземье, а роль в сериале стала исполнением детской мечты.
Кларк выбрала белое платье с широким вырезом и полупрозрачными панелями на плечах.
Драпирование подчеркивало талию, а слои легкой ткани образовывали асимметричное деление.
К платью актриса подобрала босоножки с тонкими темными ремешками и серебристое кольцо.
На дорожке она позировала и сама, и рядом с Бовером, играющим ее экранного мужа Келеборна.
Викерс надел бежевый двубортный костюм с широкими лацканами и темными пуговицами.
Под пиджаком выделялась алая рубашка с черным галстуком. В третьем сезоне актер возвращается в роли Саурона, воюющего с эльфами и готовящегося выковать Единое Кольцо.
Исполнительница роли Мириэль появилась в черном платье с жакетным верхом и пышной юбкой в пол.
Широкие лацканы обрамляли V-образный вырез. Серебристые ветви украшали плечи, переднюю часть юбки и разделение.
Номвете выбрала черное платье в пол с широкими рукавами, спадавшими от запястий.
Впереди ткань собрали в складки золотистой пряжкой. Часть вьющихся волос актриса собрала в высокий пучок и дополнила прическу золотистыми украшениями.
Пегг вышел в костюме-тройке с мелким точечным узором. На пиджаке черный цвет переходил в красный вниз, а на брюках красный постепенно темнел к черному. Рубашку, галстук и обувь актер выбрал черные.
Болдри надел коричневую куртку с желтыми полосами вдоль рукавов и передних панелей.
Под ней была горчичная футболка с надписью.
К куртке актер подобрал черные брюки с блестящей фактурой и расширенными вниз штанинами.
Нижнюю часть серого пиджака Мухафидина покрывал белый узор, похожий на брызги и потеки краски.
Под пиджак актер надел голубовато-белую полосатую рубашку с расстегнутым воротником. Образ дополнили серебристые браслеты и кольца.
Крус Кордова выбрал графитовый костюм в тонкую полоску с широкими брюками на высокой посадке.
Пиджак он оставил расстегнутым, и были видны складки на брюках, белая рубашка и узкий темный галстук.
Арамайо набросил поверх черного костюма длинное темное пальто с широкими лацканами.
Верхние пуговицы белой рубашки он оставил расстегнутыми. У черной обуви было серебристое украшение вдоль края подошвы.
Напомним, первые четыре серии выходят 11 ноября на Prime Video. Пятый и шестой эпизоды появятся 18 ноября, а две финальные серии – 25 ноября.