Как хозяйственная сумка: Adidas и Denim Tears впустили кроссовки с культовым принтом в клетку

Бренд Denim Tears выпустил коллаборацию из Adidas originals – культовые модели кроссовок Superstar 82 и Stan Smith 80 с принтом как у известной на весь мир нейлоновой хозяйственной сумки.

О коллаборации

Кроссовки доступны в двух классических принтах – красно-черная и сине-красная клетка. Именно эти цвета сумок были наиболее распространены.

Издание WWD цитирует заявление основателя Denim Tears Тремейна Эмори, в котором он говорит, что этот принт и эта сумка является частью Америки, ведь их до сих пор активно используют в частности африканская и китайская общины.

Кроссовки стоят $160 за модель Stan Smith 80 и $180 за Superstar 82. Их можно купить только офлайн, эксклюзивно в African Diaspora Goods, расположенном по адресу 176 Spring Street в районе Сохо в Нью-Йорке.

Культовая сумка

Клетчатая хозяйственная нейлоновая сумка впервые появилась еще в 1960-х годах в Гонконге, ее изобрел местный портной Ли Вах. В 1980–1990-х годах эта сумка стала настоящим символом эпохи, ведь ее часто использовали торговцы.

Она уже не в первый раз становится культурным вдохновением для брендом и художников. В частности, в 2006 году модный дом Louis Vuitton использовал узнаваемый принт и силуэт в своей коллекции.