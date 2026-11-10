Як господарська сумка: Adidas та Denim Tears впустили кросівки з культовим принтом в клітинку
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Стиль

Як господарська сумка: Adidas та Denim Tears впустили кросівки з культовим принтом в клітинку

Кросівки можна купити лише офлайн в магазині в Нью-Йорку

Автор: Дарʼя Михайловська
Фото: Кросівки з колаборації Adidas та Denim Tears (фото: instagram.com/denimtears)
Дата: 10 листопада 2026

Бренд Denim Tears випустив колаборацію з Adidas originals – культові моделі кросівок Superstar 82 та Stan Smith 80 з принтом як у відомої на весь світ нейлонової господарської сумки.

Wave RBC.UA розповідає деталі з посиланням на Instagram бренду.

Про колаборацію

Кросівки доступні у двох класичних принтах – червоно-чорна та синьо-червона клітинка. Саме ці кольори сумок були найбільш поширені.

Видання WWD цитує заяву засновника Denim Tears Тремейна Еморі, в якій він каже, що цей принт і ця сумка є частиною Америки, адже їх досі активно використовують зокрема африканська та китайська громади.

Кросівки коштують $160 за модель Stan Smith 80 та $180 за Superstar 82. Їх можна купити лише офлайн, ексклюзивно в African Diaspora Goods, розташованому за адресою 176 Spring Street в районі Сохо в Нью-Йорку.

Культова сумка

Картата господарська нейлонова сумка вперше зʼявилась ще у 1960-х роках у Гонконгу, її винайшов місцевий кравець Лі Вах. В 1980-1990-х роках ця сумка стала справжнім символом епохи, адже її часто використовували торговці.

Вона вже не вперше стає культурним натхненням для брендом та митців. Зокрема, в 2006 році модний дім Louis Vuitton використав впізнаваний принт та силует в своїй колекції.

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