У Лондоні встановили різдвяну ялинку в стилі "Гаррі Поттера" з чарівним снігопадом

У Лондоні на площі Hanover Square встановили різдвяну ялинку в стилі "Гаррі Поттера". Wave RBC.UA повідомляє, що святкова інсталяція стала частиною масштабного різдвяного оформлення Oxford Street, яке цього року присвятили магічному всесвіту Джоан Роулінг.

Як виглядає ялинка

Головною особливістю ялинки стали тематичні прикраси, натхненні Великою залою Гоґвортсу з майбутнього серіалу HBO "Гаррі Поттер і філософський камінь". Верхівку дерева прикрашає Сортувальний капелюх, а сама композиція відтворює атмосферу школи магії.

На відвідувачів також чекає особливий сюрприз: щогодини навколо ялинки влаштовують імітацію чарівного снігопаду. Завдяки цьому інсталяція перетворює звичайну прогулянку святковим Лондоном на невелике занурення у світ чарівників.

Ялинка є частиною масштабної колаборації Oxford Street та HBO Max, присвяченої майбутньому серіалу про Гаррі Поттера.

Чотири світлові конструкції

У межах святкового оформлення на одній із найвідоміших торговельних вулиць Лондона також з'явилися чотири великі світлові конструкції, присвячені факультетам Гоґвортсу: Ґрифіндору, Слизерину, Рейвенклову та Гафелпафу.

Кожна з них завширшки 16 метрів, прикрашена композиціями з 30 підвісних свічок і містить загалом понад 75 тисяч світлодіодів у всій інсталяції.

Ялинка в стилі "Гаррі Поттера" (фото: oxfordstreet.co.uk)

Святковий проєкт приурочили до прем'єри нового серіалу HBO "Гаррі Поттер і філософський камінь", яка запланована на Різдво 2026 року. Також 4 листопада на Oxford Street відкрився найбільший у Великій Британії офіційний магазин Harry Potter.

За інформацією організаторів, різдвяна ялинка на Hanover Square залишатиметься на площі до 5 січня 2027 року. Тож шанувальники магічної історії матимуть час побачити інсталяцію та зробити святкові фото.