Мадонна вперше з 2006 року зіграє власний сет на Coachella: хто ще в лайнапі фестивалю

JISOO з BLACKPINK виступить сольно, а Daddy Yankee дебютує на фестивалі
Дуа Ліпа, Tame Impala та SZA очолять два квітневі вікенди Coachella 2027 у Каліфорнії. Для Дуа Ліпи це дебют в офіційному лайнапі фестивалю, а Мадонна вперше з 2006 року зіграє там власний сет.
Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на офіційний анонс Coachella.
Ім’я Мадонни винесли в окремий рядок п’ятничної програми з позначкою "In the Dance Tent".
У 2006-му співачка дебютувала на фестивалі в танцювальному наметі Sahara й почала сет із "Hung Up".
У наметі та на полі довкола нього зібралися близько 30 тисяч людей, за оцінкою Los Angeles Times.
У 2015-му Мадонна виходила на сцену Coachella як гостя Дрейка, а у квітні 2026-го приєдналася до Сабріни Карпентер.
На виступ із Карпентер співачка взула ті самі чоботи, в яких виходила на сцену фестивалю 20 років тому.
Того вечора вони вперше виконали наживо спільний трек "Bring Your Love", пише Los Angeles Times.
Дуа Ліпа очолить п’ятничну програму 9 і 16 квітня. У 2017 році вона вже співала на Coachella як гостя Martin Garrix.
Тоді вони виконали "Scared to Be Lonely", нагадує The Desert Sun. У п’ятничному лайнапі також Zara Larsson, Steve Lacy та JISOO.
Учасниця BLACKPINK повернеться із сольним сетом через чотири роки після того, як її гурт став хедлайнером фестивалю.
Суботню програму 10 і 17 квітня очолить Tame Impala. Проєкт Кевіна Паркера вже був хедлайнером Coachella у 2019-му.
Тими ж днями виступлять Måneskin, Phoebe Bridgers, Weezer, Tiësto та Martin Garrix.
SZA закриватиме обидва вікенди 11 і 18 квітня. Свій перший сет на Coachella вона зіграла у 2016 році в наметі Gobi, а за два роки вже виступила на головній сцені й запросила Кендріка Ламара.
Серед артистів недільної програми також Don Toliver, Kygo, Becky G та BABYMONSTER.
Виконавець "Gasolina" Daddy Yankee вперше виступить на Coachella. Йому відвели окремий рядок на афіші з позначкою "In the Desert".
Французький дует Justice представить шоу "Blinded by the Lights" на майданчику Bunker.
Фестиваль відбудеться 9–11 і 16–18 квітня 2027 року на території Empire Polo Club у каліфорнійському Індіо.
Загальний продаж квитків стартує 13 листопада о 22:00 за Києвом на сайті фестивалю.
Виступи з обох вікендів транслюватимуть наживо на YouTube-каналі Coachella.