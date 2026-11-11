Мадонна впервые с 2006 года сыграет собственный сет на Coachella: кто еще в лайнапе фестиваля

Дуа Липа, Tame Impala и SZA возглавят два апрельских уикенда Coachella 2027 в Калифорнии. Для Дуа Липы это дебют в официальном лайнапе фестиваля, а Мадонна впервые с 2006 сыграет там собственный сет.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на официальный анонс Coachella .

Что известно о возвращении Мадонны

Имя Мадонны вынесли в отдельную строчку пятничной программы с пометкой "In the Dance Tent".

В 2006 году певица дебютировала на фестивале в танцевальной палатке Sahara и начала сет с "Hung Up".

В палатке и на поле вокруг него собралось около 30 тысяч человек, по оценке Los Angeles Times.

В 2015 году Мадонна выходила на сцену Coachella как гостя Дрейка, а в апреле 2026-го присоединилась к Сабрине Карпентер.

На выступление с Карпентер певица надела те же сапоги, в которых выходила на сцену фестиваля 20 лет назад.

В тот вечер они впервые исполнили вживую совместный трек "Bring Your Love", пишет Los Angeles Times.

Кто выступит на Coachella 2027

Дуа Липа возглавит пятничную программу 9 и 16 апреля. В 2017 году она уже пела на Coachella в качестве гостя Martin Garrix.

Тогда они проделали "Scared to Be Lonely", напоминает The Desert Sun. В пятничном лайнапе также Zara Larsson, Steve Lacy и JISOO.

Участница BLACKPINK вернется с сольным сетом через четыре года после того, как ее группа стала хедлайнером фестиваля.

Субботнюю программу 10 и 17 апреля возглавит Tame Impala. Проект Кевина Паркера уже был хедлайнером Coachella в 2019 году.

В те же дни выступят Måneskin, Phoebe Bridgers, Weezer, Tiësto и Martin Garrix.

SZA будет закрывать оба уикенда 11 и 18 апреля. Свой первый сет на Coachella она сыграла в 2016 году в палатке Gobi, а через два года уже выступила на главной сцене и пригласила Кендрика Ламара.

Среди артистов воскресной программы также Don Toliver, Kygo, Becky G и BABYMONSTER.

Исполнитель Gasolina Daddy Yankee впервые выступит на Coachella. Ему отвели отдельную строчку на афише с пометкой "In the Desert".

Французский дуэт Justice представит шоу Blinded by the Lights на площадке Bunker.

Когда пройдет Coachella 2027 и где смотреть

Фестиваль состоится 9-11 и 16-18 апреля 2027 года на территории Empire Polo Club в калифорнийском Индио.

Общая продажа билетов стартует 13 ноября в 22:00 по Киеву на сайте фестиваля.

Выступления с обоих уикендов будут транслироваться вживую на YouTube-канале Coachella.