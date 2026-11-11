"Ми написали їм листи": брати Фелпси про нових Фреда і Джорджа, кулінарне шоу та 25 років "Гаррі Поттера"

Також вони звернулися до українських глядачів, прокоментували 25-річчя виходу першого фільму "Гаррі Поттер" та зізналися, чи спілкувалися з новими акторами, які зіграють Фреда і Джорджа в майбутньому серіалі від HBO.

В ексклюзивному інтерв'ю Wave RBC.UA вони розповіли, чого глядачам очікувати від нового сезону, які десерти вразили їх найбільше та уявили, що створили б їхні екранні персонажі.

Джеймс і Олівер Фелпси, які зіграли Фреда і Джорджа Візлі у фільмах про Гаррі Поттера, повертаються в ролі ведучих шоу "Гаррі Поттер: Чарівники випічки", який виходить щонеділі о 23:40 на телеканалі TLC.

– Вітаю з новим сезоном шоу "Гаррі Поттер: Чарівники випічки". Як би ви його трьома словами?

Олівер: Трьома словами, так? Я скажу одне слово: чудово.

Джеймс: "Чарівники випічки". Це найкраще, як я можу це описати. Учасники - справжні чарівники у своїй справі. Вони створюють такі дивовижні витвори. А смаки, які їм вдається досягти, просто неймовірні. Я навіть не можу передати, наскільки вони чудові. Гадаю, найкраще це описує сама назва. Саме такими вони і є.

– Чого глядачі можуть очікувати від вас як ведучих у цьому сезоні? Можливо, більше жартів чи більше підтримки?

Олівер: Саме так. Так, ми додаємо трохи легкого гумору, але водночас підтримуємо всіх учасників, щоб вони показали себе з найкращого боку, адже саме для цього вони й прийшли. І ми завжди вважаємо себе сполучною ланкою між глядачами та кондитерами. Ми просто будемо ставити їм прості запитання на кшталт: "Що ви там готуєте?" А вони зможуть розповісти нам про це. Це особлива частина нашої роботи.



– Що стало для вас найбільшим викликом під час зйомок цього сезону?

Джеймс: Не впевнений, чи "виклик" - це правильне слово, але було цікаво, як все пройде, адже ми вже знали всіх учасників. Було цікаво, що вони зможуть показати такого, чого ми ще не бачили. У попередніх сезонах ми вже бачили справді вражаючі речі.

Вони підняли планку ще вище завдяки тому рівню майстерності, який їм вдалося продемонструвати, а також завдяки своїм ідеям. Я думаю, це справді надихне нових кондитерів та, можливо, студентів кулінарних шкіл спробувати впровадити те, що вони роблять, у свою роботу.

– Можливо, у цьому сезоні був торт, який викликав у вас бажання спробувати приготувати його самостійно?

Джеймс: Був один. Це десерт на основі шоколаду. І, чесно кажучи, це була одна з найкращих страв, які я коли-небудь куштував у своєму житті. Це було ніби ідеальний шоколадний батончик. Тож я попросив одного з учасників надіслати мені рецепт після зйомок. На щастя, він це зробив. Це було неймовірно.

– У цьому сезоні до вас приєдналися Дафф Голдман і Сара Маунтін у якості суддів. Що вони привнесли у шоу і чого ви навчилися від них?

Олівер: Те, як вони дають оцінку, - це просто круто. Особливо Сара, яка є шеф-кондитером, - вона просто легенда. І те, як вона пояснює, чому вони намагаються знайти виявити певні речі у смаку та текстурі, а також як все це поєднується.

І Дафф, який має досвід у створенні виставкових десертів, поза камерою пояснює нам, наскільки складно це зробити і яку чудову роботу виконали учасники. Вони дійсно дають чудові пояснення. Як і ми, вони хочуть, щоб учасники показали все, на що здатні. Вони не прагнуть їх провалити. Вони шукають їхні досягнення.

Дафф Голдман і Сара Маунтін з Джеймсом та Олівером (фото: представники шоу)

– Мільйони людей в Україні обожнюють історії про Гаррі Поттера, а такі шоу, як "Чарівники випічки", пробуджують приємні спогади та допомагають і далі вірити в дива. Що, на вашу думку, цей сезон може подарувати українським глядачам, і що б ви хотіли їм побажати?

Джеймс: Гадаю, це чудовий спосіб відволіктися від усього, що вас зараз турбує. І протягом тих 42 хвилин програми ви можете подумати: "Що мені може сподобатися?" І уявити: "Що б я створив, якби готував ці випічки?" Наприклад, які б інгредієнт туди додав, що хотів би скуштувати.

Я справді сподіваюся, що перегляд програми подарує всім в Україні радість. Сподіваюся, що це також надихне вас зайти на кухню й спекти щось разом із родиною та друзями, створюючи щось нове. Гадаю, це будуть спогади, які ви запам'ятаєте надовго.

– Цей сезон шоу "Гаррі Поттер: Чарівники випічки" також приурочений до 25-річчя виходу першого фільму про Гаррі Поттера. Що ви відчуваєте, знаючи, що є частиною такого величезного чарівного світу, який досі залишається таким особливим для мільйонів людей?

Олівер: Це просто неймовірно, що з часу виходу першого фільму минуло вже стільки часу. Але водночас дивовижно усвідомлювати, що люди з усього світу мають такий особливий зв’язок із серією та персонажами, яких нам пощастило зіграти. І "Чарівники випічки" - ще одне продовження цієї історії, яке підкреслює, що весь світ Гаррі Поттера має свою неповторну привабливість.

Джеймс та Олівер Фелпси (кадр з трейлера)

– Якби Фред і Джордж були учасниками цього шоу, що б вони створили? Яку випічку вони б приготували?

Джеймс: О, я впевнений, вони б створили щось таке, що, якщо це з’їсти, волосся змінить колір або станеться щось подібне. Один із учасників - це буквально божевільний вчений. У одному з епізодів він дав мені "чудо-ягоду", яка позбавляє кислого присмаку. Тобто ти буквально кусаєш лимон, а він на смак нагадує яблуко. Неймовірно, що вони можуть придумувати такі речі. Тож я думаю, Фред і Джордж створили б щось подібне.

– Незабаром ми також побачимо новий серіал про Гаррі Поттера. Які відчуття викликає у вас те, що хтось інший займає ваше місце?

Олівер: Чесно кажучи, я над цим особливо не замислювався. Тобто, якщо хлопці отримають стільки ж задоволення від зйомок, скільки отримали ми, то їх чекає справді-справді чудовий час. І буде цікаво подивитися, що з цього вийде.

– Чи намагалися ви зв’язатися з новими акторами, які зіграють ваші ролі (Трістан та Габріель Гарланд)?

Джеймс: Ми надіслали кожному з них листа, просто побажали їм успіхів і всього такого. Але не нам за ними ганятися, розумієте, це їхня подорож, вони отримають задоволення. І, як хтось мені казав, скільки вже триває Шекспір? Скільки акторів зіграло певних персонажів? Дозвольмо їм робити те, що вони хочуть, але, сподіваємося, їм буде так само весело, як і нам.

– Декорації "Чарівників випічки" натхненні кінофільмами. Що вас найбільше вразило в цьому сезоні на майданчику?

Олівер: Гадаю, просто можливість потрапити в різні світи, такі як стадіон для квідичу, дім Геґріда, Таємна кімната. І ти бачиш нові елементи, яких ми не бачили раніше у двох попередніх сезонах. І я думаю, це просто показує, наскільки безмежним може бути цей світ.

Де дивитися кулінарне шоу "Гаррі Поттер: Чарівники випічки"

Нові епізоди третього сезону виходять щонеділі о 23:40 на телеканалі TLC. Подивитися програму можна через свій OTT-сервіс. Якщо пропустили окремі випуски, їх можна переглянути на платформі HBO Max.

Цей сезон також присвячений 25-річчю виходу першого фільму франшизи - "Гаррі Поттер і філософський камінь", прем’єра якого відбулася у 2001 році. Тож глядачі зможуть не лише побачити нові кулінарні випробування, а й знову зануритися в атмосферу улюбленого магічного світу.