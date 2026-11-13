Розалія втретє виграла "Альбом року" на Latin Grammy: повний список переможців

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Латинську академію звукозапису .

На 27-й церемонії Latin Grammy у Лас-Вегасі Розалія отримала нагороди за альбом "LUX (Complete Works)" і пісню "La Perla". Записом року стала композиція "Niño" аргентинця Міло Джея, а найкращою новою артисткою назвали колумбійську співачку Арію Вегу.

Як Розалія відкрила церемонію й виграла дві головні нагороди

Церемонія відбулася 12 листопада на арені MGM Grand Garden Arena. Вечір відкрила Розалія з попурі з трьох пісень із "LUX": "La Rumba Del Perdón", "La Perla" та "Dios Es Un Stalker".

Співачка виступила на сцені, оформленій як хмари, разом із танцівниками в німбах.

"LUX (Complete Works)" переміг у категоріях "Альбом року" та "Найкращий альтернативний альбом". "La Perla", яку Розалія записала з гуртом Yahritza y Su Esencia, стала піснею року й найкращою поппіснею.

Ще одну нагороду співачка отримала за кліп "Sauvignon Blanc". Окремо академія відзначила команду звукорежисерів "LUX".

Це третя перемога Розалії в категорії "Альбом року". Раніше вона вигравала з "El Mal Querer" у 2019-му та "Motomami" у 2022-му.

"Я вважаю, що дуже важливо говорити свою правду й давати іншим змогу говорити свою. Цей альбом - моя правда", - сказала співачка, приймаючи нагороду.

Чотири нагороди Міло Джея й перемога Арії Веги

Крім нагороди за "Niño", Міло Джей отримав відзнаки за фолк-альбом "La Vida Era Más Corta" та його оформлення. Трек "Gil", записаний разом із Труено, переміг у категорії "Найкраще виконання в жанрі урбан".

На церемонії Міло Джей виконав "Solifican12" і "Gil" разом із Ґуставо Сантаолальєю.

Арія Вега виграла в номінації "Найкращий новий артист". Серед інших переможців вечора - Кароль Джі з альбомом "Tropicoqueta" та спільним із Фейдом треком "Verano Rosa".

Аргентинський дует CA7RIEL & Paco Amoroso здобув три відзнаки, зокрема за пісню зі Стінгом "Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día" та музичний короткометражний фільм "FREE SPIRITS (The Film)".

Джанет Джексон вручила нагороду Daddy Yankee

Латинська академія звукозапису назвала пуерториканського виконавця Daddy Yankee "Людиною року" за внесок у популяризацію регетону й гуманітарну діяльність.

На головній церемонії його відзначила Джанет Джексон. Репер також виконав попурі зі своїх хітів, серед яких "Gasolina" й "Despacito", а його спільна робота з Bizarrap перемогла в категорії "Найкраща пісня в жанрі урбан".

Едгар Баррера став продюсером року. Після церемонії на його рахунку 30 нагород Latin Grammy - найбільше в історії премії.

Сара Шелл стала першою жінкою, яка перемогла в категорії "Автор пісень року".

Усі переможці Latin Grammy 2026

У списку наведено всі 60 конкурсних категорій. У пісенних номінаціях вказано виконавців записів. Нагороди за написання пісень отримують їхні автори.

Запис року - Milo J - "Niño"

Альбом року - Rosalía - "LUX (Complete Works)"

Пісня року - Rosalía за участю Yahritza y Su Esencia - "La Perla"

Найкращий новий артист - ARIA VEGA

Поп і електронна музика

Найкращий сучасний попальбом - Alejandro Sanz - "¿Y Ahora Qué +?"

Найкращий традиційний попальбом - Laura Pausini - "Yo Canto 2"

Найкраща поппісня - Rosalía за участю Yahritza y Su Esencia - "La Perla"

Найкраще виконання електронної музики - CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred Again.. - "Beto's Horns - Fred Remix"

Урбан, регетон і хіп-хоп

Найкраще виконання в жанрі урбан - Milo J, Trueno - "Gil"

Найкраще виконання регетону - Karol G, Feid - "Verano Rosa"

Найкращий альбом у жанрі урбан - Karol G - "Tropicoqueta"

Найкраща пісня в жанрі реп або хіп-хоп - J Noa, Trooko - "Antisistema"

Найкраща пісня в жанрі урбан - Bizarrap і Daddy Yankee - "Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66"

Рок, попрок та альтернативна музика

Найкращий рок-альбом - Fito Páez - "Shine"

Найкраща рок-пісня - The Warning - "Ego"

Найкращий попрок-альбом - Juanes - "Juanesteban"

Найкраща попрок-пісня - CA7RIEL & Paco Amoroso за участю Стінга - "Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día"

Найкращий альтернативний альбом - Rosalía - "LUX (Complete Works)"

Найкраща альтернативна пісня - Jorge Drexler - "Ante la duda, baila"

Тропічна музика й авторська пісня

Найкращий альбом сальси - Luis Enrique - "El Alma En Clave"

Найкращий альбом кумбії або вальєнато - Carlos Vives - "El Último Disco Vol. 1"

Найкращий альбом меренге або бачати - Techy - "Chula"

Найкращий традиційний альбом тропічної музики - Gilberto Santa Rosa - "Íntimo (En Vivo)"

Найкращий сучасний альбом тропічної музики - Fonseca - "Antes Que El Tiempo Se Vaya"

Найкраща пісня в жанрі тропічної музики - Luis Enrique та De La Ghetto - "Nombre y Apellido" та Grupo Niche – "Realidad-Es" (дві перемоги)

Найкращий альбом автора-виконавця - Jorge Drexler - "Taracá"

Найкраща пісня автора-виконавця - Silvana Estrada - "Dime"

Регіональна мексиканська музика

Найкращий альбом ранчери або маріачі - Camila Fernández - "La Fernández"

Найкращий альбом у жанрі банда - Edén Muñoz - "Piedras A La Luna"

Найкращий альбом техано - Bobby Pulido - "Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.2/En Vivo)"

Найкращий альбом нортеньйо - Grupo Frontera - "Lo Que Me Falta Por Llorar"

Найкращий альбом сучасної мексиканської музики - Xavi - "Dosis"

Найкраща регіональна пісня - Xavi та Grupo Frontera - "No Capea"

Інструментальна, традиційна, джазова та християнська музика

Найкращий інструментальний альбом - Gonzalo Rubalcaba Trio, Joey Calveiro, Yainer Horta - "A Tribute To Benny Moré And Nat King Cole"

Найкращий фолк-альбом - Milo J - "La Vida Era Más Corta"

Найкращий альбом танго - Quinteto Astor Piazzolla - "Le Grand Tango"

Найкращий альбом фламенко - Yerai Cortés - "POPULAR"

Найкраща пісня на основі традиційної музики - Jorge Drexler і Rueda De Candombe - "El tambor chico"

Найкращий альбом латинського джазу або джазу - Gonzalo Rubalcaba Trio - "Gonzalo Plays Pino"

Найкращий християнський альбом іспанською - Marcos Witt, Marco Barrientos, Marcos Vidal - "Eterno"

Найкращий християнський альбом португальською - Eli Soares - "Betel (Ao Vivo)"

Португаломовна музика

Найкращий сучасний попальбом португальською - Anitta - "Equilibrivm"

Найкращий рок-альбом або альтернативний альбом португальською - Urias - "CARRANCA"

Найкращий альбом у жанрі урбан португальською - Emicida - "Emicida Racional VL 2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores"

Найкращий альбом самби або пагоді - Leci Brandão - "50 Anos De Carreira"

Найкращий альбом бразильської популярної або афропортугальської музики - Criolo, Amaro Freitas, Dino D'Santiago - "Criolo, Amaro e Dino"

Найкращий альбом сертанежу - Lauana Prado - "Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe)"

Найкращий альбом традиційної музики португальською - João Gomes, Mestrinho, Jota.Pê - "Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo)"

Найкраща пісня португальською - Johnny Hooker і Ney Matogrosso - "Viver e Morrer De Amor Na América Latina"

Дитяча й класична музика, саундтреки та професійні відзнаки

Найкращий дитячий альбом - Cantoalegre, Marta Gómez - "Mil Secretos"

Найкращий альбом класичної музики - Хорхе Ґлем, Симфонічний оркестр імені Сімона Болівара, диригент Ґуставо Дудамель, продюсер Дмитро Ліпай - "Odyssey"

Найкраща класична композиція - Richard Scofano - "Adagio De Las Tres y Diez (for Bandoneón & String Orchestra)"

Найкраща музика для візуальних медіа - Mateus Alves, Tomaz Alves Souza - "O Agente Secreto (Trilha Sonora Original)"

Найкраще аранжування - Ґонсало Ґрау, аранжувальник запису Луїса Енріке - "Dando Y Dando"

Найкраще оформлення музичного видання - Каміло Хоакін Вільярруель (Milo J) - "La Vida Era Más Corta"

Автор пісень року - Sara Schell

Найкраща звукорежисерська робота над альбомом - Даніель Кайотт, Айзек Діскін, Трістан Гогланд, Джейк Міллер, Давід Родріґес, Гаррі Вілсон, Менні Маррокін, Боб Джексон і Браян Лі - "LUX (Complete Works)"

Продюсер року - Edgar Barrera

Найкращий короткий музичний кліп - Rosalía - "Sauvignon Blanc (Official Video)"

Найкраще повноформатне музичне відео - CA7RIEL & Paco Amoroso - "FREE SPIRITS (The Film)"