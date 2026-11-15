Кот Керри Брэдшоу и пес, которому Эванс посвятил тату: домашние любимцы 10 звезд Голливуда

Зендея шутит, что ее шнауцер охотнее побежит к Тому Голланду, чем к ней. Милли Бобби Браун брала свою пуделицу на съемки "Очень странных дел", а Лупите Нионго хватило двух дней с рыжим котом на передержке, чтобы решить, что он останется с ней.

Wave RBC.UA собрало 10 историй о том, как звезды Голливуда познакомились со своими домашними питомцами и чем те успели прославиться.

Сара Джессика Паркер и кот Лотус

Котенок, которого Керри Брэдшоу приютила в сериале "И просто так…", стал частью семьи Сары Джессики Паркер.

На экране его звали Шу, а дома он Лотус. Актриса и ее муж Мэттью Бродерик забрали кота из приюта в 2023 году.

Там Лотуса и его братьев и сестер спасли новорожденными и дали им имена в честь растений.

Сара Джессика Паркер и кот Лотус (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Крис Эванс и пес Доджер

Одну из сцен фильма "Одаренная" снимали в приюте для животных в штате Джорджия.

Там Крис Эванс встретил будущего любимца. Актер назвал его Доджером в честь пса из мультфильма Disney "Оливер и компания", любившего в детстве.

Впоследствии Эванс вытатировал имя Доджера на груди и показал фото, на котором пес устроился прямо поверх надписи.

Крис Эванс и пес Доджер (фото: instagram.com/chrisevans)

Зендея и миниатюрный шнауцер Нун

У пса Зендеи есть полное имя – Нун Коулмэн. В разговоре с Vanity Fair актриса рассказала, что он с ней еще со щенки и побывал на многих съемочных площадках.

Она также пошутила, что Нун охотнее выбирает компанию Тома Голланда или ее маму.

А в разговоре с Робертом Паттинсоном Зендея назвала изысканные блюда с витаминными добавками для своих собак наиболее голливудской из своих привычек.

Зендея (фото: instagram.com/zendaya)

Дженнифер Энистон и ее собаки Клайд, Софи и Лорд Честерфилд

Дженнифер Энистон приютила трех собак: Клайда, Софи и Лорда Честерфилда. Клайд - метис шнауцера, а Софи - белая питбулька.

Лорда Честерфилда актриса взяла еще щенком в 2020 году. В первом видео, которым она представила его подписчикам, он уснул с косточкой в пасти.

Именно Клайд вдохновил Энистон на серию детских книг. Его вымышленный двойник Клайдео сначала появился в анимационных роликах, а затем стал героем книги "Clydeo Takes a Bite Out of Life".

В нем пес ищет любимое дело и открывает для себя кулинарию.

Собаки Дженнифер Энистон (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Лупита Нионго и рыжий кот Йойо

К работе над фильмом "Тихое место: День первый" Лупита Нионго боялась кошек. По сюжету ее героиня пытается выжить вместе с котом Фродо, так что актрисе пришлось привыкнуть к котам еще во время подготовки к роли.

Впоследствии она взяла рыжего Йойо на передержку. Как Нионго рассказала Glamour, через два дня она уже знала, что оставит его себе.

Лупита Нионго и рыжий кот Йойо (фото: instagram.com/lupitanyongo)

Дрю Бэрримор и ее кошки, пес, птицы и рептилии

Дрю Бэрримор берет пса Дугласа на съемки своего токшоу. Дома актрисы также живут кошки Пич, Лаки, Биг Китти и Литл Китти.

В декабре 2025 года она показала двух голубых волнистых попугаев, которые устроились прямо в ее волосах. А в сентябре 2026-го принесла на шоу птицу Мелоди, взлетевшую посреди разговора с Дэйвом Франко.

Когда Джек Блэк и Пол Радд пришли поговорить об "Анаконде", Бэрримор познакомила их с бородатой агамой Джереми.

В студию она хотела принести и змею по имени Лемон, но та, по словам ведущей, снова выбралась из террариума.

Еще в 2024 году актриса рассказывала People, что ее дочь Олив выиграла змею Сесил в школьном розыгрыше и принесла ее домой.

Милли Бобби Браун и пуделица Винни

Винни ездила с Милли Бобби Браун на съемки "Удивительных чудес" и "Энолы Голмс", побывала на шоу Джимми Феллона и получила собственную обложку Dogue, спецпроекта Vogue.

Как рассказала актриса, во время панических атак Винни кладет ей лапы на грудь и помогает успокоиться. А на ферме в Джорджии пуделица любит пробираться под забором к свиньям и валяться с ними в грязи.

Милли Бобби Браун и пуделица Винни (фото: instagram.com/milliebobbybrown)

Холли Берри и кошки Бутс и Коко

Звезда "Женщины-кошки" нашла в своем дворе кошку с четырьмя котятами. Двух она оставила себе и дала им имена Бутс и Коко, а для других нашла дом.

В 2026 году на шоу Дрю Бэрримор актриса рассказала, что и дальше помогает котятам, которых находит в своем районе.

Холли Берри с котиками (фото: instagram.com/halleberry)

Сидни Свини и собаки Тенк и Салли

Сидни Свини приютила Тэнк, когда ей было около 16 лет. А история появления немецкой овчарки Салли началась с разговора о свидании.

Сидни Свини с собакой Тенк (фото: instagram.com/sydney_sweene)

Как актриса рассказала Cosmopolitan, она описала подруге идеального парня – преданного, игривого и готового обниматься.

Но переспросила, не собаку ли она ищет. После этого разговора Свини нашла Салли через сайт объявлений.

Сидни Свини с собакой Салли (фото: instagram.com/sydney_sweene)

Гленн Пауэлл и пес Брискет

Глен Пауэлл увидел фото Брискета в Instagram организации, пристраивающей собак.

Актер как раз снимался в "Смерчах" и на выходных улетел в Лос-Анджелес, чтобы забрать щенка.

Брискет быстро освоился на площадке, познакомился со съемочной группой и засыпал в кресле Пауэлла.

Когда Entertainment Weekly устроило фотосессию по случаю выхода фильма, из кадров с Брискетом была сделана отдельная цифровая обложка.