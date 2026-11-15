Кот Керри Брэдшоу и пес, которому Эванс посвятил тату: домашние любимцы 10 звезд Голливуда

Пес Дженнифер Энистон стал героем детских книг, а Дрю Бэрримор познакомила Джека Блэка и Пола Радда со своей ящерицей прямо в студии
Зендея шутит, что ее шнауцер охотнее побежит к Тому Голланду, чем к ней. Милли Бобби Браун брала свою пуделицу на съемки "Очень странных дел", а Лупите Нионго хватило двух дней с рыжим котом на передержке, чтобы решить, что он останется с ней.
Wave RBC.UA собрало 10 историй о том, как звезды Голливуда познакомились со своими домашними питомцами и чем те успели прославиться.
Котенок, которого Керри Брэдшоу приютила в сериале "И просто так…", стал частью семьи Сары Джессики Паркер.
На экране его звали Шу, а дома он Лотус. Актриса и ее муж Мэттью Бродерик забрали кота из приюта в 2023 году.
Там Лотуса и его братьев и сестер спасли новорожденными и дали им имена в честь растений.
Одну из сцен фильма "Одаренная" снимали в приюте для животных в штате Джорджия.
Там Крис Эванс встретил будущего любимца. Актер назвал его Доджером в честь пса из мультфильма Disney "Оливер и компания", любившего в детстве.
Впоследствии Эванс вытатировал имя Доджера на груди и показал фото, на котором пес устроился прямо поверх надписи.
У пса Зендеи есть полное имя – Нун Коулмэн. В разговоре с Vanity Fair актриса рассказала, что он с ней еще со щенки и побывал на многих съемочных площадках.
Она также пошутила, что Нун охотнее выбирает компанию Тома Голланда или ее маму.
А в разговоре с Робертом Паттинсоном Зендея назвала изысканные блюда с витаминными добавками для своих собак наиболее голливудской из своих привычек.
Дженнифер Энистон приютила трех собак: Клайда, Софи и Лорда Честерфилда. Клайд - метис шнауцера, а Софи - белая питбулька.
Лорда Честерфилда актриса взяла еще щенком в 2020 году. В первом видео, которым она представила его подписчикам, он уснул с косточкой в пасти.
Именно Клайд вдохновил Энистон на серию детских книг. Его вымышленный двойник Клайдео сначала появился в анимационных роликах, а затем стал героем книги "Clydeo Takes a Bite Out of Life".
В нем пес ищет любимое дело и открывает для себя кулинарию.
К работе над фильмом "Тихое место: День первый" Лупита Нионго боялась кошек. По сюжету ее героиня пытается выжить вместе с котом Фродо, так что актрисе пришлось привыкнуть к котам еще во время подготовки к роли.
Впоследствии она взяла рыжего Йойо на передержку. Как Нионго рассказала Glamour, через два дня она уже знала, что оставит его себе.
Дрю Бэрримор берет пса Дугласа на съемки своего токшоу. Дома актрисы также живут кошки Пич, Лаки, Биг Китти и Литл Китти.
В декабре 2025 года она показала двух голубых волнистых попугаев, которые устроились прямо в ее волосах. А в сентябре 2026-го принесла на шоу птицу Мелоди, взлетевшую посреди разговора с Дэйвом Франко.
Когда Джек Блэк и Пол Радд пришли поговорить об "Анаконде", Бэрримор познакомила их с бородатой агамой Джереми.
В студию она хотела принести и змею по имени Лемон, но та, по словам ведущей, снова выбралась из террариума.
Еще в 2024 году актриса рассказывала People, что ее дочь Олив выиграла змею Сесил в школьном розыгрыше и принесла ее домой.
Винни ездила с Милли Бобби Браун на съемки "Удивительных чудес" и "Энолы Голмс", побывала на шоу Джимми Феллона и получила собственную обложку Dogue, спецпроекта Vogue.
Как рассказала актриса, во время панических атак Винни кладет ей лапы на грудь и помогает успокоиться. А на ферме в Джорджии пуделица любит пробираться под забором к свиньям и валяться с ними в грязи.
Звезда "Женщины-кошки" нашла в своем дворе кошку с четырьмя котятами. Двух она оставила себе и дала им имена Бутс и Коко, а для других нашла дом.
В 2026 году на шоу Дрю Бэрримор актриса рассказала, что и дальше помогает котятам, которых находит в своем районе.
Сидни Свини приютила Тэнк, когда ей было около 16 лет. А история появления немецкой овчарки Салли началась с разговора о свидании.
Как актриса рассказала Cosmopolitan, она описала подруге идеального парня – преданного, игривого и готового обниматься.
Но переспросила, не собаку ли она ищет. После этого разговора Свини нашла Салли через сайт объявлений.
Глен Пауэлл увидел фото Брискета в Instagram организации, пристраивающей собак.
Актер как раз снимался в "Смерчах" и на выходных улетел в Лос-Анджелес, чтобы забрать щенка.
Брискет быстро освоился на площадке, познакомился со съемочной группой и засыпал в кресле Пауэлла.
Когда Entertainment Weekly устроило фотосессию по случаю выхода фильма, из кадров с Брискетом была сделана отдельная цифровая обложка.