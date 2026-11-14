Хогвартс на Оксфорд-стрит и неон в Сохо: 11 рождественских локаций Лондона

Wave RBC.UA собрало 11 мест, где уже можно увидеть, как Лондон украсили к Рождеству 2026 года.

На Оксфорд-стрит к привычным рождественским звездам добавили символику факультетов Хогвартса, Карнаби-стрит украсили в стиле британских 90-х, а на набережных Темзы уже работают зимние ярмарки. Все локации в этой подборке запланированы на выходные 14-15 ноября. Уличные декорации можно осмотреть бесплатно, а для катков и вечернего маршрута в садах Кью нужны билеты.

Оксфорд-стрит и Ганновер-сквер

Над Оксфорд-стрит среди световых звезд появилась символика всех четырех факультетов Хогвартса.

Через несколько минут пешком, на Ганновер-сквер, стоит елка, вдохновленная Большим залом из нового сериала HBO о Гарри Поттере.

На верхушке - сортировочная шляпа, а у елки каждые полчаса пускают искусственный снег.

В субботу шоу длится с 11:00 до 20:30, в воскресенье – с 11:00 до 16:00. Елка будет стоять до 5 января 2027 года.

Риджент-стрит

Над изгибом Риджент-стрит снова висят ангелы Spirit of Christmas с широкими крыльями из гирлянд.

В этом году более 30 световым фигурам добавили новые элементы. Иллюминацию включают ежедневно с 15:00 до полуночи, так что ее можно застать и перед ужином, и на поздней прогулке.

Карнаби-стрит и Liberty

В Сохо в этом году включили Press Play on Christmas – яркую иллюминацию в неоновых цветах, вдохновленную британскими 90-ми. На соседнем Грейт-Мальборо-стрит стоит остановиться возле Liberty.

Его витрины The Liberty Christmas Chronicles посвятили знакомым ритуалам – праздники.

Ковент-Гарден

В квартале зажгли более 300 тысяч огоньков, в Market Building подвесили золотые колокола и шары, а на West Piazza поставили 15-метровую елку.

Первый искусственный снег под открытым небом здесь запланирован на 4 декабря. На выходных его уже можно увидеть в помещении соседнего Seven Dials Market - в 15:00 и 20:00.

Бонд-стрит

В Мейфере 12 ноября зажгли арки Crown Jewels. Организаторы называют этот сезон последним для этой иллюминации. Под арками можно пройти мимо праздничных фасадов Cartier, Louis Vuitton, Dior, Bulgari и Tiffany.

Fortnum & Mason на Пикадилли

В витринах универмага на Пикадилле, 181, мыши лепят снеговиков, играют в шахматы и готовятся к празднику.

Между комнатами появляется рождественская фея, которую нарисовал иллюстратор Олаф Гаек.

Здесь хочется подойти к стеклу поближе, чтобы рассмотреть маленькие елки, свечи и персонажей.

Harrods в Найтсбридже

Для оформления Where the Stars Align универмаг подготовил 24 праздничных витрины и более 600 звезд ручной работы.

С 18:00 световое шоу на фасаде повторяется каждые полчаса. До 27 декабря здесь работает рождественский попап Dior.

Каток Somerset House

Во внутреннем дворе Somerset House открыли каток возле 12-метровой елки.

Лед работает с 11 ноября по 10 января 2027 года. Взрослый билет стоит £13–28,50 в зависимости от сеанса, отдельно добавляют £1,50 сбора.

Winter by the River возле Тауэрского моста

В London Bridge City вдоль Темзы открыли ярмарку с подарками ручной работы и сезонной едой.

В двухэтажном баре The Clubhouse есть терраса с видом на реку, а у пирса работают шесть керлинговых дорожек. Ярмарка проходит до 3 января 2027 года.

Battersea Power Station

Возле бывшей электростанции проложили 200-метровую ледовую дорожку, соединяющую три катка. Рядом, на Malaysia Square, стоит 12-метровая елка с более чем тысячей шариков, а вдоль Electric Boulevard расставили гигантские леденцы. Каток работает до 3 января 2027 года.

Рождественский маршрут в садах Кью

С 13 ноября в Королевских ботанических садах Кью можно пройти трехкилометровым вечерним маршрутом.

Среди новых инсталляций - поднимающиеся в воздух подсвеченные шары, гигантские цветы, светящиеся под музыку, и ива со световым водопадом.

Возле оранжереи Palm House маршрут завершается шоу фонтанов и проекций. Событие продолжается в определенные дни до 3 января 2027, вход по билету на выбранное время.

Маршрут для вечерней прогулки

Для вечерней прогулки по центру можно начать с елки на Ганновер-сквер, выйти на Оксфорд-стрит и пройти через Риджент-стрит и Карнаби до Ковент-Гардена. На ярмарке у Темзы удобно выделить отдельный вечер.

Что еще открывается в ноябре

За городом, в студии Warner Bros. в Ливсдене, 14 ноября, стартует Hogwarts in the Snow.

Большой зал из фильмов украсят елками и свечами, а макет замка засыпят киношным снегом.

В этом году на студии будут также показывать, как создают зимние звуковые эффекты. Программа продлится до 17 января 2027, для посещения нужен билет.

Winter Wonderland в Гайд-парке откроется 19 ноября и продлится до 3 января 2027 года. Организаторы требуют заранее забронировать дату и время входа.