Гоґвортс на Оксфорд-стріт і неон у Сохо: 11 різдвяних локацій Лондона

Wave RBC.UA зібрало 11 місць, де вже можна побачити, як Лондон прикрасили до Різдва 2026 року.

На Оксфорд-стріт до звичних різдвяних зірок додали символіку факультетів Гоґвортсу, Карнабі-стріт прикрасили в стилі британських 90-х, а на набережних Темзи вже працюють зимові ярмарки. Усі локації в цій добірці заплановані на вихідні 14–15 листопада. Вуличні декорації можна оглянути безкоштовно, а для ковзанок і вечірнього маршруту в садах К’ю потрібні квитки.

Оксфорд-стріт і Гановер-сквер

Над Оксфорд-стріт серед світлових зірок з’явилася символіка всіх чотирьох факультетів Гоґвортсу.

За кілька хвилин пішки, на Гановер-сквер, стоїть ялинка, натхненна Великою залою з нового серіалу HBO про Гаррі Поттера.

На верхівці - Сортувальний капелюх, а біля ялинки кожні пів години пускають штучний сніг.

У суботу шоу триває з 11:00 до 20:30, у неділю - з 11:00 до 16:00. Ялинка стоятиме до 5 січня 2027 року.

Ріджент-стріт

Над вигином Ріджент-стріт знову висять ангели Spirit of Christmas із широкими крилами з гірлянд.

Цього року до понад 30 світлових фігур додали нові елементи. Ілюмінацію вмикають щодня з 15:00 до опівночі, тож її можна застати і перед вечерею, і на пізній прогулянці.

Карнабі-стріт і Liberty

У Сохо цього року ввімкнули Press Play on Christmas - яскраву ілюмінацію в неонових кольорах, натхненну британськими 90-ми. На сусідній Ґрейт-Мальборо-стріт варто зупинитися біля Liberty.

Його вітрини The Liberty Christmas Chronicles присвятили знайомим ритуалам - свята.

Ковент-Гарден

У кварталі запалили понад 300 тисяч вогників, у Market Building підвісили золоті дзвони й кулі, а на West Piazza поставили 15-метрову ялинку.

Перший штучний сніг просто неба тут заплановано на 4 грудня. Цими вихідними його вже можна побачити в приміщенні сусіднього Seven Dials Market - о 15:00 та 20:00.

Бонд-стріт

У Мейфері 12 листопада засвітили арки Crown Jewels. Організатори називають цей сезон останнім для цієї ілюмінації. Під арками можна пройтися повз святкові фасади Cartier, Louis Vuitton, Dior, Bulgari й Tiffany.

Fortnum & Mason на Пікаділлі

У вітринах універмагу на Пікаділлі, 181, миші ліплять сніговиків, грають у шахи й готуються до свята.

Між кімнатами з’являється різдвяна фея, яку намалював ілюстратор Олаф Гаєк.

Тут хочеться підійти до скла ближче, щоб роздивитися маленькі ялинки, свічки й персонажів.

Harrods у Найтсбриджі

Для оформлення Where the Stars Align універмаг підготував 24 святкові вітрини й понад 600 зірок ручної роботи.

Із 18:00 світлове шоу на фасаді повторюється кожні пів години. До 27 грудня тут також працює різдвяний попап Dior.

Ковзанка Somerset House

У внутрішньому дворі Somerset House відкрили ковзанку біля 12-метрової ялинки.

Лід працює з 11 листопада до 10 січня 2027 року. Дорослий квиток коштує £13–28,50 залежно від сеансу, окремо додають £1,50 збору.

Winter by the River біля Тауерського мосту

У London Bridge City вздовж Темзи відкрили ярмарок із подарунками ручної роботи та сезонною їжею.

У двоповерховому барі The Clubhouse є тераса з краєвидом на річку, а біля пірса працюють шість доріжок для керлінгу. Ярмарок триває до 3 січня 2027 року.

Battersea Power Station

Біля колишньої електростанції проклали 200-метрову льодову доріжку, яка з’єднує три ковзанки. Поряд, на Malaysia Square, стоїть 12-метрова ялинка з понад тисячею кульок, а вздовж Electric Boulevard розставили велетенські льодяники. Ковзанка працює до 3 січня 2027 року.

Різдвяний маршрут у садах К’ю

Із 13 листопада в Королівських ботанічних садах К’ю можна пройти трикілометровим вечірнім маршрутом.

Серед нових інсталяцій - підсвічені кулі, що підіймаються в повітря, велетенські квіти, які світяться під музику, і верба зі світловим водоспадом.

Біля оранжереї Palm House маршрут завершується шоу фонтанів і проєкцій. Подія триває у визначені дні до 3 січня 2027 року, вхід за квитком на обраний час.

Маршрут для вечірньої прогулянки

Для вечірньої прогулянки центром можна почати з ялинки на Гановер-сквер, вийти на Оксфорд-стріт і пройти через Ріджент-стріт та Карнабі до Ковент-Гардена. На ярмарки біля Темзи зручно виділити окремий вечір.

Що ще відкривається в листопаді

За містом, у студії Warner Bros. у Лівсдені, 14 листопада стартує Hogwarts in the Snow.

Велику залу з фільмів прикрасять ялинками й свічками, а макет замку засиплють кіношним снігом.

Цього року на студії також показуватимуть, як створюють зимові звукові ефекти. Програма триватиме до 17 січня 2027 року, для відвідування потрібен квиток.

Winter Wonderland у Гайд-парку відкриється 19 листопада й триватиме до 3 січня 2027 року. Організатори вимагають заздалегідь забронювати дату й час входу.