Цукровий діабет 2 типу – це не тільки контроль глюкози: що варто знати про серце і нирки

Скринінг і лікування
Із 1 січня 2026 року в Україні діє Національна програма «Скринінг здоров’я 40+». Кожна людина віком від 40 років може раз на рік безоплатно пройти обстеження та оцінити ризики виникнення серцево-судинних захворювань і ЦД 2 типу, а також здати аналізи крові й сечі, що показують стан серця, судин і нирок. Запрошення приходить у застосунок «Дія», а ті, хто ним не користуються, можуть подати заявку через ЦНАП.
Пройти обстеження можна в комунальному або приватному медичному закладі, що бере участь у програмі. Перед візитом варто дочекатися зарахування коштів на банківську картку (зазвичай це займає до двох тижнів) і перевірити статус у «Дії». Аналізи здають на місці, тож варто заздалегідь уточнити в закладі дату запису і як підготуватися, наприклад, чи потрібно прийти натще.
Результати програми показують, наскільки поширені приховані ризики. За даними «Дії», станом на серпень 2026 року обстеження пройшли 557 803 українці. Майже 73% учасників мали підвищений ризик розвитку діабету 2 типу, а у 71,8% виявили підвищений рівень холестерину.
Якщо діагноз уже встановлено, важливо почати лікування якомога раніше. Ліки для людей із ЦД 2 типу доступні за державною програмою реімбурсації «Доступні ліки». Із травня 2026 року її перелік розширили сучасними препаратами для лікування діабету 2 типу, які лікар може призначити з урахуванням стану серця і нирок. Електронний рецепт виписує сімейний лікар, терапевт, кардіолог або ендокринолог.
Не менш важливо послідовно дотримуватися плану лікування. Часом люди припиняють приймати ліки, щойно почуваються краще, або самостійно змінюють схему. Але ЦД 2 типу – хронічне захворювання, і результат лікування залежить від регулярності. Якщо виникають складнощі чи сумніви, варто обговорити їх із лікарем, а не відмовлятися від терапії.