От Шона Коннери до Роберта Паттинсона: какими были Джеймсы Бонды разных поколений

Одни сделали агента 007 воплощением элегантности и ироничности, тогда как другие придали ему уязвимости и драматичности.
Роберт Паттинсон официально стал новым Джеймсом Бондом и теперь сыграет в новом фильме об агенте 007. В течение десятилетий этот культовый персонаж менялся вместе со своими исполнителями, каждый из которых придавал образу собственную харизму.
Wave RBC.UA рассказывает, какими были Джеймсы Бонды разных поколений.
Шотландский актер первым воплотил культового героя. Его дебют в этой роли состоялся в 32 года в фильме "Доктор Ноу" в 1962 году.
Впоследствии он сыграл еще в пяти лентах - "Из России с любовью", "Голдфингер", "Шаровая молния", "Живешь только дважды" и "Бриллианты навсегда", вышедший в 1971 году.
Коннери сформировал эталонный образ Бонда – элегантного, сильного, уверенного в себе мужчины с независимым характером и легкой самоиронией.
Австралийский актер лишь раз сыграл тайного агента в ленте "На секретной службе в Ее Величестве" 1969 года. Тогда ему было 29 лет, что сделало его самым молодым исполнителем роли.
В отличие от невозмутимого образа предшественника, его герой получился более эмоциональным и уязвимым. Он открыто проявлял чувства и стал единственным воплощением агента 007, который влюбился и женился.
Также этот Бонд больше полагался на свою физическую силу и интеллект, чем на шпионские устройства. Сам актер имел опыт службы в армии и боевых искусств, что в то время сделало его боевые сцены более реалистичными.
Третьим официальным исполнителем роли стал английский актер. Он сыграл в семи лентах франшизы – больше, чем кто-либо из других исполнителей роли.
Его дебют состоялся в фильме "Живи и дай умереть" (1973) в 45 лет. Дальше были фильмы "Человек с золотым пистолетом", "Шпион, который меня любил", "Лунный гонщик", "Только для ваших глаз, "Восьминожка" и "Вид на убийство".
Его Бонда называют самым ироничным, легким и аристократическим. Он мог пошутить даже в самой опасной ситуации, а в общении с женщинами был более мягким и вежливым.
В 1987 году роль агента 007 перешла к британскому актеру Тимоти Далтону. На момент выхода его дебютного фильма "Искры из глаз" ему был 41 год.
Далтон сыграл Бонда всего в двух лентах. После первой он вернулся в образе шпиона в фильме "Лицензия на убийство" 1989 года.
Его версия персонажа была мрачнее предыдущих. Далтон сделал акцент на литературном образе героя, сделав его сдержанным и сосредоточенным спецагентом, а не иронического сердцееда супергероя.
Ирландский актер впервые сыграл Бонда в фильме "Золотой глаз" (1995) в 42 года. В общей сложности он появился в четырех лентах, среди которых "Завтра не умрет никогда", "И всего мира мало" и "Умри, но не сейчас".
В своем герое Пирс соединил объединил черты предшественников - элегантность, ироничность и решительность. В то же время персонаж получил более современное для своего времени звучание, а сами фильмы воплощали реалии современного мира после завершения холодной войны.
Бонд в исполнении Броснана удивлял изысканным стилем, галантностью и способностью быстро реагировать на угрозы. Его образ стал одним из канонических.
Английский актер стал современным и мрачным воплощением героя. Он дебютировал в образе Бонда в 38 лет в фильме "Казино "Рояль" (2006), а затем сыграл еще в четырех лентах - "Квант милосердия", "007: Координаты "Скайфолл"", "007: Спектр" и "Не время умирать".
Его версия агента 007 была более реалистичной, хмурой и выносливой, но не без юмора и безупречного стиля. Зрители смогли увидеть становление героя, усталость от службы и завершение пути.
Он влюблялся, сомневался, переживал измены и личные потери. В то же время, не сдавался и продолжал выполнять свой долг, часто действуя вопреки приказам и руководствуясь только собственным кодексом чести.
16 ноября стало известно, что новым агентом 007 станет 40-летний Роберт Паттинсон. За годы карьеры после "Сумерек" он успел поразить многогранной фильмографией со сложными образами.
Среди его работ - криминальная драма "Хорошие времена", научно-фантастический фильм "Тенет", ужасы "Маяк", супергеройский экшн "Бэтмен", комедия-драма "Любит не любит", фэнтези "Одиссея" и психологический триллер "Праймтайм".
Следующий фильм станет 26-й официальной лентой серии. Его режиссером выступит Дени Вильнев, известный работой над "Дюной". Сценарий напишет Стивен Найт, создатель сериала "Острые козырьки".