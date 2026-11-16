От Шона Коннери до Роберта Паттинсона: какими были Джеймсы Бонды разных поколений

Роберт Паттинсон официально стал новым Джеймсом Бондом и теперь сыграет в новом фильме об агенте 007. В течение десятилетий этот культовый персонаж менялся вместе со своими исполнителями, каждый из которых придавал образу собственную харизму.

Шон Коннери

Шотландский актер первым воплотил культового героя. Его дебют в этой роли состоялся в 32 года в фильме "Доктор Ноу" в 1962 году.

Впоследствии он сыграл еще в пяти лентах - "Из России с любовью", "Голдфингер", "Шаровая молния", "Живешь только дважды" и "Бриллианты навсегда", вышедший в 1971 году.

Коннери сформировал эталонный образ Бонда – элегантного, сильного, уверенного в себе мужчины с независимым характером и легкой самоиронией.

Шон Коннери в образе Бонда (фото: Getty Images)

Джордж Лезенби

Австралийский актер лишь раз сыграл тайного агента в ленте "На секретной службе в Ее Величестве" 1969 года. Тогда ему было 29 лет, что сделало его самым молодым исполнителем роли.

В отличие от невозмутимого образа предшественника, его герой получился более эмоциональным и уязвимым. Он открыто проявлял чувства и стал единственным воплощением агента 007, который влюбился и женился.

Также этот Бонд больше полагался на свою физическую силу и интеллект, чем на шпионские устройства. Сам актер имел опыт службы в армии и боевых искусств, что в то время сделало его боевые сцены более реалистичными.

Джордж Лезенби (кадр из фильма)

Роджер Мур

Третьим официальным исполнителем роли стал английский актер. Он сыграл в семи лентах франшизы – больше, чем кто-либо из других исполнителей роли.

Его дебют состоялся в фильме "Живи и дай умереть" (1973) в 45 лет. Дальше были фильмы "Человек с золотым пистолетом", "Шпион, который меня любил", "Лунный гонщик", "Только для ваших глаз, "Восьминожка" и "Вид на убийство".

Его Бонда называют самым ироничным, легким и аристократическим. Он мог пошутить даже в самой опасной ситуации, а в общении с женщинами был более мягким и вежливым.

Роджер Мур (кадр из фильма)

Тимоти Далтон

В 1987 году роль агента 007 перешла к британскому актеру Тимоти Далтону. На момент выхода его дебютного фильма "Искры из глаз" ему был 41 год.

Далтон сыграл Бонда всего в двух лентах. После первой он вернулся в образе шпиона в фильме "Лицензия на убийство" 1989 года.

Его версия персонажа была мрачнее предыдущих. Далтон сделал акцент на литературном образе героя, сделав его сдержанным и сосредоточенным спецагентом, а не иронического сердцееда супергероя.

Тимоти Далтон (кадр из фильма)

Пирс Броснан

Ирландский актер впервые сыграл Бонда в фильме "Золотой глаз" (1995) в 42 года. В общей сложности он появился в четырех лентах, среди которых "Завтра не умрет никогда", "И всего мира мало" и "Умри, но не сейчас".

В своем герое Пирс соединил объединил черты предшественников - элегантность, ироничность и решительность. В то же время персонаж получил более современное для своего времени звучание, а сами фильмы воплощали реалии современного мира после завершения холодной войны.

Бонд в исполнении Броснана удивлял изысканным стилем, галантностью и способностью быстро реагировать на угрозы. Его образ стал одним из канонических.

Пирс Броснан (фото: Getty Images)

Дэниел Крейг

Английский актер стал современным и мрачным воплощением героя. Он дебютировал в образе Бонда в 38 лет в фильме "Казино "Рояль" (2006), а затем сыграл еще в четырех лентах - "Квант милосердия", "007: Координаты "Скайфолл"", "007: Спектр" и "Не время умирать".

Его версия агента 007 была более реалистичной, хмурой и выносливой, но не без юмора и безупречного стиля. Зрители смогли увидеть становление героя, усталость от службы и завершение пути.

Он влюблялся, сомневался, переживал измены и личные потери. В то же время, не сдавался и продолжал выполнять свой долг, часто действуя вопреки приказам и руководствуясь только собственным кодексом чести.

Дэниел Крейг (кадр из фильма)

Роберт Паттинсон

16 ноября стало известно, что новым агентом 007 станет 40-летний Роберт Паттинсон. За годы карьеры после "Сумерек" он успел поразить многогранной фильмографией со сложными образами.

Среди его работ - криминальная драма "Хорошие времена", научно-фантастический фильм "Тенет", ужасы "Маяк", супергеройский экшн "Бэтмен", комедия-драма "Любит не любит", фэнтези "Одиссея" и психологический триллер "Праймтайм".

Следующий фильм станет 26-й официальной лентой серии. Его режиссером выступит Дени Вильнев, известный работой над "Дюной". Сценарий напишет Стивен Найт, создатель сериала "Острые козырьки".