Кто будет бороться за "Грэмми-2027": Розалия, Тейлор Свифт и другие номинанты
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Культура

Кто будет бороться за "Грэмми-2027": Розалия, Тейлор Свифт и другие номинанты

Одна певица попала сразу в 11 номинаций

Автор: Сюзанна Аль Мариди
Фото: Розалия (фото: Getty Images)
Дата: 16 ноября 2026

Американская Академия звукозаписи объявила номинантов на 69 церемонию премии Grammy Awards, которая состоится в 2027 году. Среди претендентов на главные награды - Оливия Родриго, Тейлор Свифт, Бруно Марс и Розалия.

Кто попал в список номинантов, сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на сайт премии.

Кто получил больше всего номинаций на "Грэмми-2027"

Лидером этого списка стала Raye, известная по хитам Where Is My Husband- и You Don't Know Me. Певица получила 11 номинаций, в том числе в категориях "Альбом года", "Запись года" и "Песня года".

На втором месте оказалась Розалия с девятью номинациями. По семь наград по количеству номинаций получили Миранда Ламберт, Оливия Родриго, Фиби Бриджерс и Элла Лэнгли.

В шесть номинаций попали Бруно Марс, Леон Томас и Оливия Дин.

Основные номинации "Грэмми-2027"

Альбом года (Album of the Year):

  • Lost Weekend - Фиби Бриджерс
  • The Art of Loving - Оливия Дин
  • Dandelion - Элла Лэнгли
  • The Romantic - Бруно Марс
  • Этот музыкальный May Contain Hope - Raye
  • You Seem Pretty Sad for Girl So in Love - Оливия Родриго
  • Lux (Complete Works) - Розалия
  • The Life of a Showgirl - Тейлор Свифт


Запись года (Record of the Year):

  • Man I Need - Оливия Дин
  • Choosin' Texas - Элла Лэнгли
  • I Just Might - Бруно Марс
  • Where Is My Husband! - Raye
  • The Cure - Оливия Родриго
  • Berghain - Розалия, Бьерк и Yves Tumor
  • The Fate of Ophelia - Тейлор Свифт
  • Dracula - Tame Impala и Дженни


Песня года (Song of the Year):

  • Berghain - Розалия, Бьерк и Yves Tumor
  • Choosin' Texas - Элла Лэнгли
  • The Cure - Оливия Родриго
  • Hate That I Made You Love Me - Арианна Гранде
  • I Knew It, I Knew You - Тейлор Свифт (из мультфильма "История игрушек 5")
  • Man I Need - Оливия Дин
  • Risk It All - Бруно Марс
  • Where Is My Husband! - Raye


Лучший новый артист (Best New Artist):

  • Angine de Poitrine
  • Geese
  • Элла Лэнгли
  • Slayyyter
  • Сиенна Спиро
  • Дон Толивер
  • Реми Вулф
  • The Womack Sisters

Лучшее сольное поисполнение (Best Pop Solo Performance):

  • Man I Need - Оливия Дин
  • Risk It All - Бруно Марс
  • Where Is My Husband! - Raye
  • The Cure - Оливия Родриго
  • Sauvignon Blanc - Розалия


Лучший поп-исполнение дуэтом или группой (Best Pop Duo/Group Performance):

  • Runway - Lady Gaga и Doechii
  • Bring Your Love - Мадонна и Сабрина Карпентер
  • Click Clack Symphony - Raye с участием Ганса Циммера
  • The Life of a Showgirl - Тейлор Свифт и Сабрина Карпентер
  • Dracula - Tame Impala и Дженни


Лучший поп-альбом (Best Pop Vocal Album):

  • The Art of Loving - Оливия Дин
  • Petal - Ариана Гранде
  • The Romantic - Бруно Марс
  • This Music May Contain Hope - Raye
  • You Seem Pretty Sad for Girl So in Love - Оливия Родриго

Лучший рок-альбом (Best Rock Album):

  • Vol.II - Angine de Poitrine
  • Your Favorite Toy - Foo Fighters
  • The Wow! Signal - Muse
  • Foreign Tongues - The Rolling Stones
  • Frozen Charlotte - Джек Уайт

Лучшее музыкальное видео (Best Music Video):

  • Lost Boys - Фиби Бриджерс
  • STORM - GENER8ION и Yung Lean
  • hate that i made you love me - Ариана Гранде
  • Click Clack Symphony - Raye
  • Berghain - Розалия


Лучшее рок-исполнение (Best Rock Performance):

  • Sarniezz - Angine de Poitrine
  • Lost Boys - Фиби Бриджерс
  • Trinidad - Geese
  • What's Wrong With Me - Оливия Родриго и Роберт Смит
  • In the Stars - The Rolling Stones


Лучший реп-альбом (Best Rap Album):

  • Dillagence II - Busta Rhymes и J Dilla
  • Am I the Drama? - Cardi B
  • God Gotta Afro & Gold Hoops - Rapsody
  • Octane - Дон Толливер
  • Everything Is a Lot - Wale
  • Bully - Deluxe - Ye (Канье Вест)

Лучшее реп-исполнение (Best Rap Performance):

  • Good Flirts - Baby Keem с Kendrick Lamar и Momo Boyd
  • ErrTime - Cardi B
  • Run It Back!! - De La Soul с участием Nas
  • Let 'Em Know - T.I.
  • Body - Дон Толливер


Когда и где будет проходить "Грэмми-2027"

69-я церемония вручения премии Grammy Awards состоится 7 февраля 2027 года на арене Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе.

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