Евгений Клопотенко приготовил украинский борщ в артпространстве Анджелины Джоли

Евгений Клопотенко представил украинскую кухню в Atelier Jolie, творческом пространстве Анджелины Джоли на Мангеттене. Шеф показал, как готовит борщ, и рассказал, почему это блюдо занимает особое место в украинских семейных традициях.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на сообщение Евгения в Instagram .

Как прошел вечер с Клопотенко

Встреча прошла 11 ноября по случаю 50-летия Украинского музея. За основу вечера Клопотенко взял свою кулинарную книгу.

Гости увидели, как шеф готовит борщ, и смогли его отведать. Во время разговора речь шла о том, как в семьях передают рецепты из поколения в поколение.

Клопотенко был среди экспертов, работавших над номинацией культуры приготовления украинского борща.

Евгений Клопотенко в Atelier Jolie (фото: instagram.com/klopotenko)

В 2022 году ЮНЕСКО внесла ее в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране.

Фото с Atelier Jolie шеф опубликовал 15 ноября. В сообщении он поблагодарил Анджелину Джоли и подчеркнул, что украинская культура должна быть представлена на ведущих международных площадках.

Евгений Клопотенко в Atelier Jolie (фото: instagram.com/klopotenko)

"И для меня было большой честью представить там украинскую кухню, наши традиции и вкусы. Маленькие шаги делают великие вещи", – написал Клопотенко.

Евгений Клопотенко в Atelier Jolie (фото: instagram.com/klopotenko)

Что известно об артпространстве Анджелины Джоли

Atelier Jolie открылся в декабре 2023 года на Грейт-Джонс-стрит в Нью-Йорке. Здание когда-то принадлежало Энди Уорхолу, а в 1980-х там жил и работал художник Жан-Мишель Баския.

Теперь в пространстве организуют выставки, мастер-классы и художественные резиденции.

Здесь также работает кафе Eat Offbeat, команда которого производит кулинарные события.