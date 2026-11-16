Без официоза: как выглядел принц Гарри во время визита в Украину
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Без официоза: как выглядел принц Гарри во время визита в Украину

Для визита во Львов принц Гарри избрал комфортный многослойный образ в сдержанных цветах.

Автор: Татьяна Самарук
Фото: Принц Гарри (фото: Gettу Images)
Дата: 16 ноября 2026

Принц Гарри посетил Львов с необъявленным визитом, в ходе которого он встретился с украинскими военными, ветеранами и медиками. Wave RBC.UA сообщает, что для поездки герцог Сассекский избрал непринужденную повседневную одежду, сделав ставку на комфорт и практичность.

Как выглядел принц Гарри

Во время публичных мероприятий Гарри появился в темно-синей объемной куртке-пуховике с капюшоном. Ее он соединил с черными черными брюками и коричневыми ботинками.

Образ дополнила рубашка в сдержанном сером оттенке, которую можно было увидеть, когда принц снял верхнюю одежду во время спортивной активности.

В гардеробе Гарри не было формальных костюмов или классических пальто. Он предпочел многослойность, удобную обувь и базовые вещи, которые соответствовали неофициальному характеру поездки.

Без официоза: как выглядел принц Гарри во время визита в Украину
Принц Гарри во Львове (фото: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)
Без официоза: как выглядел принц Гарри во время визита в Украину
Принц Гарри во Львове (фото: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)
Без официоза: как выглядел принц Гарри во время визита в Украину
Принц Гарри во Львове (фото: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)
Без официоза: как выглядел принц Гарри во время визита в Украину
Принц Гарри во Львове (фото: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)
Без официоза: как выглядел принц Гарри во время визита в Украину
Принц Гарри во Львове (фото: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)

Это уже четвертый визит

Визит в Украину стал для принца Гарри уже четвертым с самого начала полномасштабного вторжения России. Во Львове он посетил центр Superhumans, где пообщался с ранеными военными и медиками, а также посетил международную конференцию, посвященную лечению боевых травм.

Кроме этого, герцог Сассекский посетил отборочные соревнования украинской команды к Играм непокоренных (Invictus Games), которые в 2027 году состоятся в Бирмингеме.

В ходе встречи с украинцами принц Гарри выразил поддержку военным и ветеранам и подчеркнул, что Украина сможет победить в войне.

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