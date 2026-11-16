Без офіціозу: який вигляд мав принц Гаррі під час візиту до України

Для візиту до Львова принц Гаррі обрав комфортний багатошаровий образ у стриманих кольорах
Принц Гаррі відвідав Львів із неоголошеним візитом, під час якого зустрівся з українськими військовими, ветеранами та медиками. Wave RBC.UA повідомляє, що для поїздки герцог Сассекський обрав невимушений повсякденний одяг, зробивши ставку на комфорт і практичність.
Під час публічних заходів Гаррі з'явився у темно-синій об'ємній куртці-пуховику з капюшоном. Її він поєднав із темними чорними штанами та коричневими черевиками.
Образ доповнила сорочка у стриманому сірому відтінку, яку можна було побачити, коли принц зняв верхній одяг під час спортивної активності.
У гардеробі Гаррі не було формальних костюмів чи класичних пальт. Натомість він віддав перевагу багатошаровості, зручному взуттю та базовим речам, які відповідали неофіційному характеру поїздки.
Візит до України став для принца Гаррі вже четвертим від початку повномасштабного вторгнення Росії. У Львові він відвідав центр Superhumans, де поспілкувався з пораненими військовими та медиками, а також побував на міжнародній конференції, присвяченій лікуванню бойових травм.
Окрім цього, герцог Сассекський завітав на відбіркові змагання української команди до Ігор нескорених (Invictus Games), які у 2027 році відбудуться в Бірмінгемі.
Під час зустрічі з українцями принц Гаррі висловив підтримку військовим і ветеранам та наголосив, що Україна зможе перемогти у війні.