Без офіціозу: який вигляд мав принц Гаррі під час візиту до України

Принц Гаррі відвідав Львів із неоголошеним візитом, під час якого зустрівся з українськими військовими, ветеранами та медиками. Wave RBC.UA повідомляє, що для поїздки герцог Сассекський обрав невимушений повсякденний одяг, зробивши ставку на комфорт і практичність.

Як виглядав принц Гаррі

Під час публічних заходів Гаррі з'явився у темно-синій об'ємній куртці-пуховику з капюшоном. Її він поєднав із темними чорними штанами та коричневими черевиками.

Образ доповнила сорочка у стриманому сірому відтінку, яку можна було побачити, коли принц зняв верхній одяг під час спортивної активності.

У гардеробі Гаррі не було формальних костюмів чи класичних пальт. Натомість він віддав перевагу багатошаровості, зручному взуттю та базовим речам, які відповідали неофіційному характеру поїздки.

Принц Гаррі у Львові (фото: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)

Принц Гаррі у Львові (фото: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)

Принц Гаррі у Львові (фото: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)

Принц Гаррі у Львові (фото: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)

Принц Гаррі у Львові (фото: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)

Це вже четвертий візит

Візит до України став для принца Гаррі вже четвертим від початку повномасштабного вторгнення Росії. У Львові він відвідав центр Superhumans, де поспілкувався з пораненими військовими та медиками, а також побував на міжнародній конференції, присвяченій лікуванню бойових травм.

Окрім цього, герцог Сассекський завітав на відбіркові змагання української команди до Ігор нескорених (Invictus Games), які у 2027 році відбудуться в Бірмінгемі.

Під час зустрічі з українцями принц Гаррі висловив підтримку військовим і ветеранам та наголосив, що Україна зможе перемогти у війні.