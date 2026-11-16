Роберт Паттинсон стал новым Джеймсом Бондом: студия показала его в образе агента 007

Роберт Паттинсон сыграет Джеймса Бонда в 26 фильме франшизы. Amazon MGM Studios объявила имя нового агента 007 16 ноября. Британский актер сменит в этой роли Дэниела Крейга, попрощавшегося с героем в фильме "Не время умирать" в 2021 году.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на официальное заявление Amazon MGM Studios .

Как Паттинсон отреагировал на роль

Вместе с объявлением в официальных соцсетях 007 опубликовали 26-секундный ролик, в котором впервые показали Паттинсона в образе Бонда.

Видео завершается надписью "Джеймс Бонд вернется".

"То, что мне доверили роль агента 007, - честь всей жизни", - сказал Паттинсон в заявлении студии.

Актер поблагодарил команду за доверие и назвал эту роль исполнением мечты.

Режиссером станет Дэнни Вильнев, снявший "Дюну". Над сценарием работает Стивен Найт, создатель сериала "Острые картузы".

Продюсируют фильм Эми Паскаль и Дэвид Гейман, исполнительной продюсершей стала Таня Лапуант.

Вильнев поблагодарил актеров, участвовавших в кастинге. По его словам, Паттинсон имеет черты, по которым зрители узнают Бонда, и привнесет в эту роль что-то новое.

Это будет первый фильм об агенте 007 после того, как Amazon MGM Studios получила творческий контроль над франшизой.

Студия заключила соответствующее соглашение с многолетними продюсерами серии Барбарой Брокколи и Майклом Г. Уилсоном в 2025 году. Название фильма и дата премьеры пока остаются неизвестными.

Кто еще проходил пробы на роль агента 007

По данным Variety, на позднем этапе кастинга кинопробы прошли Паттинсон и Николас Голт.

TheWrap также называет среди пробувшихся на роль актеров Каллума Тернера, Джоша О'Коннора и Джека Лаудена.

Паттинсон нашел время для кинопроб во время короткого перерыва в съемках продолжения "Бэтмена".

Где раньше снимался Паттинсон

40-летний актер сыграл Седрика Дигори в фильме "Гарри Поттер и бокал огня". Мировую известность ему принесла роль Эдварда Каллена в "Сумерках", а в 2022 году он сыграл Брюса Уэйна в "Бэтмене" Мэтта Ривза.

В этом году Паттинсон сыграл Антиноя в "Одиссее" Кристофера Нолана. В конце года его можно будет увидеть в третьей части "Дюны" Вильнева.