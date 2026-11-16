Роберт Паттінсон став новим Джеймсом Бондом: студія показала його в образі агента 007

Роберт Паттінсон зіграє Джеймса Бонда у 26-му фільмі франшизи. Amazon MGM Studios оголосила ім’я нового агента 007 16 листопада. Британський актор змінить у цій ролі Деніела Крейґа, який попрощався з героєм у фільмі "Не час помирати" 2021 року.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на офіційну заяву Amazon MGM Studios .

Як Паттінсон відреагував на роль

Разом з оголошенням в офіційних соцмережах 007 опублікували 26-секундний ролик, у якому вперше показали Паттінсона в образі Бонда.

Відео завершується написом "Джеймс Бонд повернеться".

"Те, що мені довірили роль агента 007, - честь усього життя", - сказав Паттінсон у заяві студії.

Актор подякував команді за довіру й назвав цю роль здійсненням мрії.

Режисером стане Дені Вільнев, який зняв "Дюну". Над сценарієм працює Стівен Найт, творець серіалу "Гострі картузи".

Продюсують стрічку Емі Паскаль і Девід Гейман, виконавчою продюсеркою стала Таня Лапуант.

Вільнев подякував акторам, які брали участь у кастингу. За його словами, Паттінсон має риси, за якими глядачі впізнають Бонда, і водночас привнесе в цю роль щось нове.

Це буде перший фільм про агента 007 після того, як Amazon MGM Studios отримала творчий контроль над франшизою.

Студія уклала відповідну угоду з багаторічними продюсерами серії Барбарою Брокколі та Майклом Ґ. Вілсоном у 2025 році. Назва стрічки й дата прем’єри поки залишаються невідомими.

Хто ще проходив проби на роль агента 007

За даними Variety, на пізньому етапі кастингу кінопроби пройшли Паттінсон і Ніколас Голт.

TheWrap також називає серед акторів, які пробувалися на роль, Каллума Тернера, Джоша О’Коннора й Джека Лаудена.

Паттінсон знайшов час для кінопроб під час короткої перерви у зйомках продовження "Бетмена".

Де раніше знімався Паттінсон

40-річний актор зіграв Седрика Діґорі у фільмі "Гаррі Поттер і келих вогню". Світову популярність йому принесла роль Едварда Каллена в "Сутінках", а 2022 року він зіграв Брюса Вейна у "Бетмені" Метта Рівза.

Цього року Паттінсон зіграв Антіноя в "Одіссеї" Крістофера Нолана. Наприкінці року його також можна буде побачити у третій частині "Дюни" Вільнева.