Український бренд KSENIASCHNAIDER об’єднався з британською маркою Lee Cooper для створення нової капсульної колекції деніму DENIM WORKSHOP. Wave RBC.UA повідомляє, що її представили на Лондонському тижні моди в межах показу сезону осінь-зима 2026/27.

Це вже друга спільна робота брендів

У ній поєднали понад столітню історію британського виробника джинсового одягу з експериментальним підходом українських дизайнерів до конструкції та форми.

В основу дизайну лягла естетика робочого одягу, зокрема архівна спадщина Lee Cooper. Дизайнери переосмислили впізнавані джинсові речі, змінивши їхні пропорції та конструкцію.

Серед характерних елементів - експериментальні силуети, деконструйовані деталі, багатошарові кишені та функціональні модулі.

Основа колекції

Водночас DENIM WORKSHOP виходить за межі традиційного уявлення про джинсову тканину.

У колекції сезону осінь-зима 2026/27 KSENIASCHNAIDER експериментує з різними способами її використання: представляє в'язані джинси й куртки, утеплений одяг із принтами під денім, а також вироби з перероблених матеріалів.

Окрему увагу привертає декоративна золота строчка, яку дизайнери перетворили на графічний елемент.

Співпраця з Lee Cooper продовжує дослідження деніму як основного матеріалу бренду та його можливостей у сучасному дизайні.

Колекція представлена на офіційному сайті KSENIASCHNAIDER, де можна ознайомитися з виробами та їхньою доступністю.

DENIM WORKSHOP (фото: instagram.com/kseniaschnaider)

DENIM WORKSHOP (фото: instagram.com/kseniaschnaider)

DENIM WORKSHOP (фото: instagram.com/kseniaschnaider)

DENIM WORKSHOP (фото: instagram.com/kseniaschnaider)