Колекцію DENIM WORKSHOP уперше показали на Лондонському тижні моди сезону осінь-зима 2026/27
Український бренд KSENIASCHNAIDER об’єднався з британською маркою Lee Cooper для створення нової капсульної колекції деніму DENIM WORKSHOP. Wave RBC.UA повідомляє, що її представили на Лондонському тижні моди в межах показу сезону осінь-зима 2026/27.
У ній поєднали понад столітню історію британського виробника джинсового одягу з експериментальним підходом українських дизайнерів до конструкції та форми.
В основу дизайну лягла естетика робочого одягу, зокрема архівна спадщина Lee Cooper. Дизайнери переосмислили впізнавані джинсові речі, змінивши їхні пропорції та конструкцію.
Серед характерних елементів - експериментальні силуети, деконструйовані деталі, багатошарові кишені та функціональні модулі.
Водночас DENIM WORKSHOP виходить за межі традиційного уявлення про джинсову тканину.
У колекції сезону осінь-зима 2026/27 KSENIASCHNAIDER експериментує з різними способами її використання: представляє в'язані джинси й куртки, утеплений одяг із принтами під денім, а також вироби з перероблених матеріалів.
Окрему увагу привертає декоративна золота строчка, яку дизайнери перетворили на графічний елемент.
Співпраця з Lee Cooper продовжує дослідження деніму як основного матеріалу бренду та його можливостей у сучасному дизайні.
Колекція представлена на офіційному сайті KSENIASCHNAIDER, де можна ознайомитися з виробами та їхньою доступністю.