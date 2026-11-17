Пару полотенец KARLSTAD можно взять за 279 грн, а покрывало и плед HAGTORN - собрать в подарочный комплект
Когда на улице темнеет еще до ужина, хочется поскорее домой, включить фильм и устроиться под мягким покрывалом. Перед праздниками добавляются приятные хлопоты - застелить теплую постель для родных и приготовить для них свежие полотенца. Черная пятница в JYSK проходит до 29 ноября. Более 3000 товаров для дома можно приобрести со скидками до 70%.
Wave RBC.UA собрало пять предложений для зимних будней дома, праздников с гостями и подарков под елку.
Черная пятница продолжается с 12 по 29 ноября 2026 года включительно. С первого дня акция охватывает все категории от мебели, матрасов и постельного белья до освещения, декора, товаров для хранения и ванной комнаты.
Для товаров со значком "ЗАВЖДИ НИЗЬКА ЦІНА" действуют обычные цены.
Более 350 товаров стоят столько же, сколько во время Черной пятницы прошлого года.
Когда будильник прозвенел, а пол еще холодный, из-под одеяла хочется выбраться разве что за чаем.
Экстратепла FJELLDAL размером 135×200 см можно подарить кому-то из родных, кто зимой всегда просит еще одно одеяло.
Силиконизированный спиральный холофайбер (1450 г) удерживает тепло и придает одеялу мягкости и объема.
Модель из прочной полиэстеровой микрофибры можно стирать в машинке при 60 °C. Одеяло имеет 10-летнюю гарантию и сертификат OEKO-TEX® STANDARD 100.
Днем на столе у окна - ноутбук и чашка кофе. Вечером там появляются бумага и подарочные ленты. К такому уголку в гостиной подходит компактный KOKKEDAL, одна из популярных моделей JYSK со сдержанной тканевой обивкой.
Серо-белый и бежевый варианты стоят одинаково. Высоту сиденья настраивают газовым подъемником.
Колесики блокируются автоматически, когда со стула встают. Обивка из прочного полиэстера, основание из стали.
На столе мандарины гирлянда уже светится, а на диване под покрывалом есть место еще для кого-то.
Супермягкое и теплое покрывало HAGTORN размером 200×220 см можно накинуть на диван или застелить им кровать.
Покрывало в двух цветах, в частности бежевом. Флис изготовлен из полиэстера, 20% которого - переработан.
Плед или декоративные подушки той же серии дополнят подарок. На их тоже действует скидка 70%.
Когда последний подарок завернут и можно выключить свет, хочется сразу устроиться удобно. STRYN 42×65×15 см подойдет как первая подушка с эффектом памяти.
Измельченную пену Memory Foam AIR можно извлекать понемногу, чтобы подобрать высоту и форму под привычную позу сна.
Наполнитель адаптируется к контурам головы и шеи и помогает снизить давление.
Съемный чехол можно стирать при 60 °C. Устройство проверено на содержание вредных веществ по стандарту OEKO-TEX® STANDARD 100.
На кровати для гостей можно оставить по свежему полотенцу и выбрать каждому свой цвет. Если требуется небольшой подарок, один из пары можно перевязать лентой и положить в корзину с мылом.
Полотенца размером 50×100 см изготовлены из 100% хлопка плотностью 500 г/м² и хорошо впитывают влагу. По акции можно выбрать разные цвета одного размера.
С 5 по 29 ноября 2026 года JYSK передает по 10 грн с каждого приобретенного товара из категории рождественских гномов на проект RoboBro фонда "Вернись живым".
Денежные средства пойдут на наземные роботизированные комплексы, которые помогают эвакуировать раненых и доставлять грузы. Остатки фигурок доступны только в магазинах JYSK.
Акция действует в магазинах JYSK по Украине и в интернет-магазине JYSK.ua. На сайте можно оформить доставку или бесплатно зарезервировать имеющийся товар по акционной цене через сервис "Закажи и забери" и получить его в выбранном магазине.
Ларс Ларсен открыл первый магазин JYSK в датском Орхусе в 1979 году. Сеть товаров для дома и сада входит в семейную Lars Larsen Group и насчитывает более 3 700 магазинов в 49 странах. В нем работает около 34 000 человек.
В Украине JYSK работает с 2004 года. Сеть имеет 115 магазинов в 43 городах и общинах, интернет-магазин и более 1000 сотрудников.