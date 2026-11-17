Wave RBC.UA собрало пять предложений для зимних будней дома, праздников с гостями и подарков под елку.

Когда на улице темнеет еще до ужина, хочется поскорее домой, включить фильм и устроиться под мягким покрывалом. Перед праздниками добавляются приятные хлопоты - застелить теплую постель для родных и приготовить для них свежие полотенца. Черная пятница в JYSK проходит до 29 ноября. Более 3000 товаров для дома можно приобрести со скидками до 70%.

18 дней на покупки к праздникам

Черная пятница продолжается с 12 по 29 ноября 2026 года включительно. С первого дня акция охватывает все категории от мебели, матрасов и постельного белья до освещения, декора, товаров для хранения и ванной комнаты.

Для товаров со значком "ЗАВЖДИ НИЗЬКА ЦІНА" действуют обычные цены.

Более 350 товаров стоят столько же, сколько во время Черной пятницы прошлого года.

Еще пять минут под одеялом KRONBORG FJELLDAL

1 350 грн вместо 4 499 грн - скидка 70%

Когда будильник прозвенел, а пол еще холодный, из-под одеяла хочется выбраться разве что за чаем.

Экстратепла FJELLDAL размером 135×200 см можно подарить кому-то из родных, кто зимой всегда просит еще одно одеяло.

Силиконизированный спиральный холофайбер (1450 г) удерживает тепло и придает одеялу мягкости и объема.

Модель из прочной полиэстеровой микрофибры можно стирать в машинке при 60 °C. Одеяло имеет 10-летнюю гарантию и сертификат OEKO-TEX® STANDARD 100.

Одеяло KRONBORG FJELLDAL (фото предоставлено представителями сети JYSK)

Стул KOKKEDAL для рабочего уголка у окна

2 400 грн вместо 5 999 грн - скидка 60%

Днем на столе у окна - ноутбук и чашка кофе. Вечером там появляются бумага и подарочные ленты. К такому уголку в гостиной подходит компактный KOKKEDAL , одна из популярных моделей JYSK со сдержанной тканевой обивкой.

Серо-белый и бежевый варианты стоят одинаково. Высоту сиденья настраивают газовым подъемником.

Колесики блокируются автоматически, когда со стула встают. Обивка из прочного полиэстера, основание из стали.

Стул KOKKEDAL (фото предоставлено представителями сети JYSK)

Покрывало HAGTORN на диван и под елку

450 грн вместо 1 499 грн - скидка 70%

На столе мандарины гирлянда уже светится, а на диване под покрывалом есть место еще для кого-то.

Супермягкое и теплое покрывало HAGTORN размером 200×220 см можно накинуть на диван или застелить им кровать.

Покрывало в двух цветах, в частности бежевом. Флис изготовлен из полиэстера, 20% которого - переработан.

Плед или декоративные подушки той же серии дополнят подарок. На их тоже действует скидка 70%.

Покрывало HAGTORN (фото предоставлено представителями сети JYSK)

Подушка WELLPUR STRYN, которую можно подстроить под себя

760 грн вместо 2 499 грн - скидка 70%

Когда последний подарок завернут и можно выключить свет, хочется сразу устроиться удобно. STRYN 42×65×15 см подойдет как первая подушка с эффектом памяти.

Измельченную пену Memory Foam AIR можно извлекать понемногу, чтобы подобрать высоту и форму под привычную позу сна.

Наполнитель адаптируется к контурам головы и шеи и помогает снизить давление.

Съемный чехол можно стирать при 60 °C. Устройство проверено на содержание вредных веществ по стандарту OEKO-TEX® STANDARD 100.

Подушка WELLPUR STRYN (фото предоставлено представителями сети JYSK)

Пара полотенец KARLSTAD до приезда гостей

279 грн за два полотенца вместо 558 грн - акция "Бери 2 - плати за 1"

На кровати для гостей можно оставить по свежему полотенцу и выбрать каждому свой цвет. Если требуется небольшой подарок, один из пары можно перевязать лентой и положить в корзину с мылом.

Полотенца размером 50×100 см изготовлены из 100% хлопка плотностью 500 г/м² и хорошо впитывают влагу. По акции можно выбрать разные цвета одного размера.

Пара полотенец KARLSTAD (фото предоставлено представителями сети JYSK)

Как рождественские фигурки помогают собирать на эвакуацию

С 5 по 29 ноября 2026 года JYSK передает по 10 грн с каждого приобретенного товара из категории рождественских гномов на проект RoboBro фонда "Вернись живым".

Денежные средства пойдут на наземные роботизированные комплексы, которые помогают эвакуировать раненых и доставлять грузы. Остатки фигурок доступны только в магазинах JYSK.

Где купить акционные товары

Акция действует в магазинах JYSK по Украине и в интернет-магазине JYSK.ua. На сайте можно оформить доставку или бесплатно зарезервировать имеющийся товар по акционной цене через сервис "Закажи и забери" и получить его в выбранном магазине.

О JYSK

Ларс Ларсен открыл первый магазин JYSK в датском Орхусе в 1979 году. Сеть товаров для дома и сада входит в семейную Lars Larsen Group и насчитывает более 3 700 магазинов в 49 странах. В нем работает около 34 000 человек.

В Украине JYSK работает с 2004 года. Сеть имеет 115 магазинов в 43 городах и общинах, интернет-магазин и более 1000 сотрудников.