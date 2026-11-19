В Майами, США, состоялось масштабное световое шоу дронов, посвященное выходу видеоигры Grand Theft Auto VI (GTA 6). Wave RBC.UA сообщает, что над заливом Бискейн сотни беспилотников образовали в небе изображения, связанные с игрой, в том числе ее логотип и символику местного баскетбольного клуба Miami Heat.

Как прошло мероприятие

Мероприятие получило название A Night in Vice City - в честь вымышленного города Vice City, который стал одним из главных мест действия игры и вдохновлен Майами.

Кадры светового перформанса опубликовали в соцсетях. Видео с разных ракурсов показывают, как дроны синхронно формируют в ночном небе узнаваемые символы игры и баскетбольного клуба.

Помимо шоу дронов, сотрудничество Rockstar Games и Miami Heat охватило тематическое оформление баскетбольной арены, специальную форму игроков, сувенирную продукцию и другие развлекательные активности.

Событие организовали в преддверии глобального релиза GTA VI, запланированного на 19 ноября 2026 года. Таким образом, Майами стало частью масштабной промокампании игры, действие которой разворачивается в вымышленном штате Леонида, прототипом которого стала Флорида.