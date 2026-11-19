В интервью Wave RBC.UA Алексей рассказал, как помочь испуганному любимцу, почему внешнее спокойствие животного может вводить в заблуждение и как восстанавливать доверие кота после нападений агрессии. Поговорили также о работе приюта во время блекаутов и помощи, в которой он нуждается.

Алексей Суровцев - украинский актер и зоозащитник, который спасал животных во время боев за Ирпень, а в 2022 году основал приют "Бородата Котомамуля". Сегодня его команда ухаживает за котами в условиях обстрелов, отключений электроэнергии и карантина.

Как помочь животному во время обстрела

– Алексей, когда вокруг взрывы и дрожит дом во время обстрелов, люди знают о правиле двух стен или укрытия. А как действовать хозяину по отношению к животному в первые минуты взрывов, чтобы случайно не навредить?

– Самое первое правило – не паниковать самому. Животные очень хорошо считывают наше эмоциональное состояние, поведение, интонацию. Если хозяин начинает кричать, бегать по квартире, хватать кота или собаку, это может еще больше напугать животное.

Но самое важное – безопасность. Если есть возможность, заранее приучите животное к переноске и укрытию.

При обстреле не стоит тратить драгоценные минуты на поиски кота по всей квартире.

И точно нельзя рисковать своей жизнью, пытаясь вытащить животное из труднодоступного места. Лучшая помощь – это преждевременная подготовка.

Алексей Суровцев (фото: instagram.com/surovtsev.alexei)

– Каких действий хозяев следует категорически избегать, когда собачка или котик паникует? (Например, можно ли силой вытаскивать из-под дивана или слишком интенсивно обнимать?)

– Категорически нельзя наказывать животное за страх. Кричать, бить, дергать, силой вытаскивать из тайника, крепко прижимать к себе, если он вырывается. Для животных это дополнительная угроза.

Особенно для кошек, у которых возможность спрятаться и контролировать дистанцию, является одним из главных механизмов преодоления стресса. Если кот залез под диван и там безопасно, пусть сидит.

Если собака сама ищет контакт, ее можно спокойно погладить. Не нужно игнорировать животное, опасаясь якобы закрепить его страх лаской. Страх – это эмоция, а не плохое поведение.

– Собаки чаще ищут контакта или метаются, а коты прячутся в самые темные уголки. Как правильно адаптировать свое поведение под специфику каждого животного?

– Здесь важно понимать, что каждое животное индивидуально. Не все собаки ищут контакт и не все коты прячутся.

Но всеобщая тенденция действительно есть. Собаки в большинстве случаев ориентируются на хозяина, поэтому для них важно наличие, спокойный голос, привычные команды.

Кошки чаще пытаются найти безопасное место, где их никто не будет трогать.

Алексей Суровцев (фото: instagram.com/surovtsev.alexei)

Я всегда говорю: дайте коту право выбора. Хочет спрятаться – пусть прячется. Хочет прийти к вам – примите его.

Не навязывайте контакт. И очень важно заранее обустроить безопасные тайники, из которых можно быстро эвакуировать животное при необходимости.

Успокаивающие, переезд и тревожный чемодан

– Следует ли давать животным успокаивающие капли или препараты "на эмоциях" непосредственно при взрыве, или это должна быть только системная подготовка по совету ветеринара?

– Я категорически против того, чтобы давать животным какие-либо успокаивающие препараты наугад. Особенно человеческое лекарство. Некоторые из них могут быть токсичными для кошек и собак. К тому же не каждый препарат, который делает животное менее подвижным, действительно уменьшает его страх.

Есть действенные ветеринарные препараты для понижения тревожности, но их подбирает доктор с учетом состояния здоровья животного.

Некоторые можно применять перед прогнозируемыми стрессовыми событиями, другие нуждаются в более длительном приеме. Поэтому это должен быть подготовлен план, а не эксперимент при взрыве.

– Многие из относительно спокойных регионов боятся везти животных, например в Киев или другие города. Действительно ли животные могут адаптироваться к постоянным взрывам и как подготовить пушистого к такому переезду?

– Животные действительно могут адаптироваться к повторяющимся звукам. Но здесь очень важный нюанс.

Снаружи спокойное животное не обязательно перестает бояться. Иногда она просто замирает или угнетает поведенческую реакцию, хотя физиологический стресс остается.

Алексей Суровцев (фото: instagram.com/surovtsev.alexei)

Поэтому я бы не говорил, что кошки или собаки привыкают к войне. Они могут приспосабливаться к определенным условиям, но это не значит, что постоянные взрывы для них безвредны.

Перед переездом следует приучить животное к переноске, транспорту, взять с собой вещи со знакомыми запахами: лежанку, игрушки.

А на новом месте дать пора адаптироваться, не нагружать новыми знакомствами и впечатлениями. Особенно это касается кошек, для которых смена территории сама по себе может быть серьезным стрессом.

– Что обязательно должно быть в подготовленном тревожном чемодане для любимца на случай срочного выхода в укрытие?

– В тревожном чемодане должен быть запас корма и питьевой воды хотя бы на несколько дней, необходимые лекарства, ветеринарный паспорт, контакты владельца, миска, пеленки, пакеты для уборки, небольшое одеяло со знакомым запахом.

Для кота обязательна надежная переноска, желательно с жестким корпусом. Для собаки – поводок, шлея или ошейник, а при необходимости приученный заранее намордник.

Очень советую чиповать животных и проверять актуальность контактов в базе. При взрывах животное может вырваться даже из рук полностью доверяющего человека. И самое важное – переноска должна быть частью привычной жизни кота.

Алексей Суровцев (фото: instagram.com/surovtsev.alexei)

Карантин и блекауты в приюте

– Как ваш приют справляется с отсутствием электроэнергии и воды, ведь нужны сотни литров для питья, гигиены и обогрева? Тем более, во время карантина, как в вашем случае сейчас.

– Для приюта отключения электроэнергии – это гораздо более серьезная проблема, чем просто отсутствие света. Это вода, отопление, вентиляция, стирка, дезинфекция, работа оборудования. А когда у тебя много кошек, любая такая проблема умножается на количество животных.

Мы используем резервное питание, генераторы, стараемся иметь запас воды и всего требуемого.

Но во время карантина ситуация особенно сложная. У нас сейчас эпидемия дерматофитии, и это означает постоянную уборку, стирку, отделку помещений и инвентаря.

Без воды и электричества поддерживать необходимый санитарный режим очень тяжело. Поэтому автономность для приюта – это не комфорт, а жизненная необходимость.

– Как выдержать такую нагрузку и что делаете лично вы, чтобы паника одного животного не передалась другим в замкнутом пространстве?

– Труднее всего, наверное, осознавать, что ты отвечаешь за десятки жизней, которые полностью от тебя зависят. Но паника здесь ничего не решит. Я стараюсь действовать последовательно, без резких движений, криков и суматохи.

В помещении с большим количеством кошек важно иметь достаточно тайников, возможность разделять животных и не допускать скопления в одном месте.

Стресс одного животного может влиять на других из-за звуков, запахов и поведения. Но это не значит, что паника обязательно передастся всем.

Лучше всего работает правильно организованное пространство, предсказуемость и минимум лишних раздражителей.

Алексей Суровцев (фото: instagram.com/surovtsev.alexei)

А мне лично помогает понимание, что от моих действий зависит их безопасность.

– Как обычные люди могут системно поддержать приюты именно сейчас, во время блекаутов и холодов (кроме материальных донатов)?

– Помощь приютам – это далеко не только деньги. Можно привезти воду, корм, наполнитель, помочь с транспортировкой животных, стиркой, уборкой, ремонтом оборудования.

Можно предложить временную передержку или найти семью коту. Очень ценна профессиональная помощь электриков, сантехников, ветеринаров.

Но важно не приезжать без предупреждения, особенно когда приют на карантине.

И еще одна вещь, которую я постоянно повторяю, – лучшая системная помощь приютам состоит в том, чтобы уменьшать количество туда попадающих животных.

Стерилизация, ответственное содержание, чипирование, недопущение самовыгула. Чем меньше заброшенных животных, тем меньше нагрузка на спасающих.

Почему кот может нападать и как вернуть доверие

– В новостях и сети сейчас часто описывают случаи, когда котики после длительной жизни под обстрелами становятся излишне агрессивными и начинают бросаться на хозяев или посторонних. Как вы объясняете такое поведение? Это проявление посттравматического синдрома (ПТСР) или крайний защитный механизм от хронического стресса?

– Я бы очень осторожно использовал термин ПТСР в отношении кошек. В ветеринарной поведенческой медицине описывают травматические стрессовые реакции, но поставить коту диагноз ПТСР по аналогии с человеком не так просто.

Агрессия после длительных обстрелов может являться следствием хронического стресса, страха, повышенной настороженности. У животного снижается порог реакции на раздражители.

То, что раньше не вызвало никакой реакции, теперь может спровоцировать нападение.

Есть еще такое понятие как переадресованная агрессия. К примеру, кот сильно испугался взрыва, находится в состоянии возбуждения, а хозяин в этот момент пытается его погладить.

Алексей Суровцев (фото: instagram.com/surovtsev.alexei)

И кот атакует не потому, что перестал любить человека, а потому, что его нервная система воспринимает приближение как дополнительную угрозу.

Но важно помнить, что внезапная агрессия может быть связана с болью или заболеванием. Потому не стоит все списывать на психологическую травму.

– Что делать человеку, если спасенный или собственный кот из-за стресса от взрывов внезапно проявляет жесткую агрессию – как правильно реагировать в момент нападения, чтобы не травмировать животное еще больше и защитить себя, и как системно возвращать доверие такого пушистого?

– Первое правило – не пытаться физически обуздать кота. Не хватать за холку, не прижимать к полу, не кричать, не наказывать. Это может только усугубить страх и закрепить негативную ассоциацию с человеком.

Если кот атакует, нужно прекратить контакт, не совершать резких движений, по возможности поставить между собой и животным физический барьер, например подушку или плотное одеяло, и спокойно отойти.

Не нужно преследовать кота или вытаскивать его из тайника. Дайте ему время восстановиться. Иногда это занимает часы.

Если агрессия повторяется, необходимо исключить медицинские причины вместе с ветеринаром и при необходимости привлечь специалиста по поведению кошек.

Возвращение доверия – это не о том, чтобы чаще брать кота на руки. Это о предсказуемости, безопасной территории, возможности контролировать дистанцию, положительные ассоциации с человеком.

Спокойное присутствие, лакомство, игры на комфортном для кота расстоянии, уважение его сигналов.

И главное – не торопиться. Доверие невозможно вернуть силой. Ее можно только постепенно заслужить.