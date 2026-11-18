Glastonbury объявил первых участников фестиваля в 2027 году. Хедлайнерами главной сцены Pyramid Stage станут Сэм Фендер, Гарри Стайлз и Билли Айлиш. Фестиваль вернется на ферму Worthy Farm в британском графстве Сомерсет после годового перерыва.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на официальный сайт Glastonbury .

Кто и когда выступит на главной сцене Glastonbury

25 июня, пятница – Сэм Фендер. Британский исполнитель уже играл на Pyramid Stage в 2022 году перед выступлением Билли Айлиш. В 2027 году он впервые станет хедлайнером фестиваля.

Британский исполнитель уже играл на Pyramid Stage в 2022 году перед выступлением Билли Айлиш. В 2027 году он впервые станет хедлайнером фестиваля. 26 июня, суббота – Гарри Стайлз. Для бывшего участника One Direction это будет первое выступление на Glastonbury. В 2025 году он побывал на фестивале как зритель.

Для бывшего участника One Direction это будет первое выступление на Glastonbury. В 2025 году он побывал на фестивале как зритель. 27 июня, воскресенье – Билли Айлиш. Певица закроет приложение главной сцены. Она уже была хедлайнером Glastonbury в 2022 году, когда стала самой молодой сольной исполнительницей в этой роли.

По данным The Guardian, Стайлз, Айлиш и Фендер станут самой молодой тройкой хедлайнеров Glastonbury в XXI веке.

Шер споет в воскресном слоте Legends

Шер выйдет на сцену днем 27 июня. Legends - отдельный воскресный концерт, на котором звезды с многолетней карьерой исполняют свои самые известные песни. Ранее в этом слоте выступали Кайли Миноуг, Дайана Росс и Род Стюарт.

Среди других участников первого анонса - Лили Аллен, Кейси Масгрейвс, Sombr, Chase & Status, Massive Attack, The xx, Little Simz, Ezra Collective, Kraftwerk и FKA twigs. Организаторы будут дополнять программу.

К слову, Glastonbury продлится с 23 по 27 июня 2027 года. В 2026 году фестиваль взял паузу, чтобы территория фермы восстановилась после предварительных мероприятий.

"Мы очень рады вернуться после года перерыва", - сказала организатор фестиваля Эмили Ивис, комментируя первый анонс участников.

Общая продажа открылась 4 октября, еще до объявления хедлайнеров. Билеты раскупили менее чем через час.

Стандартный билет стоил 408 фунтов стерлингов с комиссией за бронирование. Возвращенные билеты организаторы планируют снова выставить на продажу весной 2027 года.