Glastonbury оголосив перших учасників фестивалю 2027 року. Хедлайнерами головної сцени Pyramid Stage стануть Сем Фендер, Гаррі Стайлз і Біллі Айліш. Фестиваль повернеться на ферму Worthy Farm у британському графстві Сомерсет після річної перерви.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на офіційний сайт Glastonbury .

Хто й коли виступить на головній сцені Glastonbury

25 червня, п'ятниця - Сем Фендер. Британський виконавець уже грав на Pyramid Stage у 2022 році перед виступом Біллі Айліш. У 2027-му він уперше стане хедлайнером фестивалю.

Британський виконавець уже грав на Pyramid Stage у 2022 році перед виступом Біллі Айліш. У 2027-му він уперше стане хедлайнером фестивалю. 26 червня, субота - Гаррі Стайлз. Для колишнього учасника One Direction це буде перший виступ на Glastonbury. У 2025 році він побував на фестивалі як глядач.

Для колишнього учасника One Direction це буде перший виступ на Glastonbury. У 2025 році він побував на фестивалі як глядач. 27 червня, неділя - Біллі Айліш. Співачка закриє програму головної сцени. Вона вже була хедлайнеркою Glastonbury у 2022 році, коли стала наймолодшою сольною виконавицею в цій ролі.

За даними The Guardian, Стайлз, Айліш і Фендер стануть наймолодшою трійкою хедлайнерів Glastonbury у XXI столітті.

Шер заспіває в недільному слоті Legends

Шер вийде на сцену вдень 27 червня. Legends - окремий недільний концерт, на якому зірки з багаторічною кар'єрою виконують свої найвідоміші пісні. Раніше в цьому слоті виступали Кайлі Міноуг, Даяна Росс і Род Стюарт.

Серед інших учасників першого анонсу - Лілі Аллен, Кейсі Масґрейвс, Sombr, Chase & Status, Massive Attack, The xx, Little Simz, Ezra Collective, Kraftwerk і FKA twigs. Організатори доповнюватимуть програму.

До слова, Glastonbury триватиме з 23 до 27 червня 2027 року. У 2026-му фестиваль узяв паузу, щоб територія ферми відновилася після попередніх заходів.

"Ми дуже раді повернутися після року перерви", - сказала організаторка фестивалю Емілі Івіс, коментуючи перший анонс учасників.

Загальний продаж відкрився 4 жовтня, ще до оголошення хедлайнерів. Квитки розкупили менш ніж за годину.

Стандартний квиток коштував 408 фунтів стерлінгів із комісією за бронювання. Повернені квитки організатори планують знову виставити на продаж навесні 2027 року.