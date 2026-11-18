Шер виступить у недільному слоті Legends, який раніше відводили Кайлі Міноуг і Даяні Росс
Glastonbury оголосив перших учасників фестивалю 2027 року. Хедлайнерами головної сцени Pyramid Stage стануть Сем Фендер, Гаррі Стайлз і Біллі Айліш. Фестиваль повернеться на ферму Worthy Farm у британському графстві Сомерсет після річної перерви.
Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на офіційний сайт Glastonbury.
За даними The Guardian, Стайлз, Айліш і Фендер стануть наймолодшою трійкою хедлайнерів Glastonbury у XXI столітті.
Шер вийде на сцену вдень 27 червня. Legends - окремий недільний концерт, на якому зірки з багаторічною кар'єрою виконують свої найвідоміші пісні. Раніше в цьому слоті виступали Кайлі Міноуг, Даяна Росс і Род Стюарт.
Серед інших учасників першого анонсу - Лілі Аллен, Кейсі Масґрейвс, Sombr, Chase & Status, Massive Attack, The xx, Little Simz, Ezra Collective, Kraftwerk і FKA twigs. Організатори доповнюватимуть програму.
До слова, Glastonbury триватиме з 23 до 27 червня 2027 року. У 2026-му фестиваль узяв паузу, щоб територія ферми відновилася після попередніх заходів.
"Ми дуже раді повернутися після року перерви", - сказала організаторка фестивалю Емілі Івіс, коментуючи перший анонс учасників.
Загальний продаж відкрився 4 жовтня, ще до оголошення хедлайнерів. Квитки розкупили менш ніж за годину.
Стандартний квиток коштував 408 фунтів стерлінгів із комісією за бронювання. Повернені квитки організатори планують знову виставити на продаж навесні 2027 року.