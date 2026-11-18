Северокорейский лидер Ким Чен Ын побывал на горнолыжном курорте в сопровождении семьи. Особенное внимание привлекла его дочь Чжу Е, которую сфотографировали во время катания на лыжах.

Как сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на AFP , визит состоялся 15-16 ноября в туристическом районе Самджион, расположенном вблизи границы с Китаем.

Как выглядит дочь

Вместе с Ким Чен Ыном приехали его жена Ри Соль Чжу, дочь Чжу Е и другие представители руководства страны.

На опубликованных фотографиях Чжу Е изображена в белом лыжном костюме при спуске со склона. На других кадрах отец наблюдает за катанием дочери вместе с женой. Сам Ким Чен Ын также осмотрел гостиницы, лыжные трассы и другую туристическую инфраструктуру.

По сообщениям северокорейских медиа, лидер остался доволен увиденным и положительно оценил качество строительства. Развитие Самджиона является частью планов Пхеньяна превратить регион вблизи священной для правящей династии горы Пекту в туристический центр.

Чжу Е (фото: afp.com)

Ким Чен Ын (фото: afp.com)

Публичное появление Чжу Е снова привлекло внимание к ее роли в политическом будущем страны. Южнокорейская разведка ранее сообщала, что девушку могут готовить как преемницу отца. В то же время, официального подтверждения таких планов Пхеньян не предоставлял.

Семья Ким Чен Ына

Личная жизнь лидера Северной Кореи Ким Чен Ына остается одной из самых закрытых тем в стране.

Несмотря на то, что его семья время от времени появляется на официальных мероприятиях, о близких диктаторах известно немного.

Особенное внимание в последние годы привлекает его дочь Чжу Е, которую все чаще сопровождает отца во время важных государственных событий.

По оценкам южнокорейской разведки, у Ким Чен Ына и Ри Соль Чжу может быть трое детей.