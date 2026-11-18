Північнокорейський лідер Кім Чен Ин побував на гірськолижному курорті в супроводі родини. Особливу увагу привернула його донька Чжу Е, яку сфотографували під час катання на лижах.

Як повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на AFP , візит відбувся 15-16 листопада в туристичному районі Самджійон, розташованому поблизу кордону з Китаєм

Як виглядає донька

Разом із Кім Чен Ином приїхали його дружина Рі Соль Чжу, донька Чжу Е та інші представники керівництва країни.

На опублікованих фотографіях Чжу Е зображена в білому лижному костюмі під час спуску зі схилу. На інших кадрах її батько спостерігає за катанням доньки разом із дружиною. Сам Кім Чен Ин також оглянув готелі, лижні траси та іншу туристичну інфраструктуру.

За повідомленнями північнокорейських медіа, лідер залишився задоволений побаченим і позитивно оцінив якість будівництва. Розвиток Самджійона є частиною планів Пхеньяна перетворити регіон поблизу священної для правлячої династії гори Пекту на туристичний центр.

Чжу Е (фото: afp.com)

Кім Чен Ин ​​​(фото: afp.com)

Публічна поява Чжу Е знову привернула увагу до її ролі в політичному майбутньому країни. Південнокорейська розвідка раніше повідомляла, що дівчину можуть готувати як наступницю батька. Водночас офіційного підтвердження таких планів Пхеньян не надавав.

Сім'я Кім Чен Ина

Особисте життя лідера Північної Кореї Кім Чен Ина залишається однією з найбільш закритих тем у країні.

Попри те, що його родина час від часу з'являється на офіційних заходах, про близьких диктатора відомо небагато.

Особливу увагу останніми роками привертає його донька Чжу Е, яку дедалі частіше супроводжує батька під час важливих державних подій.

За оцінками південнокорейської розвідки, у Кім Чен Ина та Рі Соль Чжу може бути троє дітей.