Специально для Wave RBC.UA музыкальный промоутер, основатель концертного агентства Happy Music Group и издатель пластинок под лейблом HVG Евгений Кибец встретился с вокалистом группы Джо Лавом и клавишником Крисом Гьюзом. Они поговорили о том, как меняется музыка Fat Dog, почему музыканты избегают самоповторов, об удивительных музыкальных предпочтениях, усталости от гастролей и собаке по имени Пайпер.

Британская группа Fat Dog с юга Лондона возникла всего шесть лет назад, но уже успела заработать репутацию одного из самых ярких концертных коллективов британской альтернативной сцены. Следующим летом его можно будет увидеть на многих фестивалях и даже в лайнапе Coachella 2027 - одного из самых больших и известных музыкальных событий мира, который состоится в апреле в Калифорнии.

Ожидания, чарты и статус аутсайдеров

– Ваш предыдущий альбом WOOF. занял 16-е место в британском чарте, а Cancel Me (I'm Tired) поднялся на 13-е. Впрочем, в Британии всегда приходится бороться за место под солнцем, ведь каждый год появляется очень много групп, а вам это удается. Удивляет ли вас это, учитывая, как часто вы говорите о необходимости иметь заниженные ожидания?

Крис: Мы стараемся не слишком много ожидать от себя. Знаешь, когда речь заходит о группах, которые вытесняют нас из первой десятки, оказывается, что половина из них это переиздание The Beatles или Майкла Джексона.

Джо: О да! А теперь еще и Oasis! Самое время Oasis вернуться!

Крис: Поэтому нам кажется, лучше не устанавливать себе слишком высокие ожидания. Тогда можно приятно удивить людей, когда результат оказывается лучше, чем все надеялись, и удивиться самому. Хорошо быть аутсайдером, если действительно чувствуешь себя таким (смеется - прим.авт.).

Раздражающие мелочи

– В описании вашего нового альбома сказано, что Fat Dog устали от этого мира. Какие неочевидные вещи в повседневной жизни вас больше всего раздражают?

Джо: О Боже, дай подумать. Это должно быть что-то очевидное! К примеру, я не люблю плохие манеры. Когда ты придерживаешь кому-то дверь, а человек даже не говорит "спасибо". А особенно меня раздражает, когда кто-то грубо обращается с официантами. Сразу думаешь: "Ну все, на этом наши отношения, пожалуй, и закончатся".

И еще одна вещь: меня ужасно раздражает, что на бутылках Coca-Cola теперь нельзя нормально снять крышку. В Британии нельзя, в Европе нельзя - крышки повсюду прикреплены к бутылкам.

Новый альбом и желание не повторяться

– Мне кажется, Cancel Me (I'm Tired) заметно отличается от WOOF. - и по стилю, и по структуре. Вы осознанно хотели изменить звучание?

Крис: Думаю, на новом альбоме нам просто захотелось расширить свои горизонты. Не хотелось просто снова сделать то же самое. Не играть постоянно музыку в одном и том же стиле – в полную громкость и без передышки, а добавить больше динамики.

Также хотелось создать нечто, по-разному звучащее вживую и в записи. То есть, ты слушаешь альбом, и он может звучать совсем иначе в зависимости от того, как его воспринимаешь.

Джо: Некоторые говорят, что этот альбом менее энергичный. Но мне кажется, что вживую в нем все равно очень много энергии. И вообще нет никакого правила, что студийная запись должна звучать точно так же, как концертное исполнение.

Крис: Было бы скучно постоянно повторять себя.

Fat Dog (фото предоставлено артистами)

Короткие песни, длинные идеи и музыкальные архивы

– Как-то вы упоминали, что написание песен дается непросто. Не потому ли композиции на новом альбоме вышли короче?

Джо: Думаю, это тоже вопрос времени. На первом альбоме я, кажется, вообще клеил три песни в одну. На самом деле, когда нам дали определенный временной слот для работы, я понял, что до сих пор пользуюсь старыми идеями.

К примеру, я могу написать композицию на восемь минут, а потом понять, что она задолго и так не работает. Тогда я просто беру все ее части и делаю из них одну, но более целостную композицию.

Крис: В первом треке нового альбома есть фрагменты, которые я помню с тех пор, когда мы играли их несколько лет назад.

Джо: Со временем у тебя скапливается целый банк музыкальных идей и отрывков, как у Prince. У него в "банке" было столько записей, что хватит на два года непрерывного прослушивания.

Клезмер, ска и Madness

– В вашей музыке можно услышать очень разные влияния, в частности клезмерские мотивы (традиционные мотивы еврейской народной музыки – прим.авт.). Откуда они взялись и почему вы решили отойти от этого звучания на новом альбоме?

Джо: Просто мы слишком много копировали его. К тому же я не очень увлекаюсь классической музыкой. Когда впервые создавал этот материал, пытался сделать что-то вроде хардстайла с тяжелым басом и инструментами.

Все начало звучать как клезмер, и мы просто решили: да ну его. Со всем уважением к этому жанру – он великолепен. Но сейчас мы хотим заниматься чем-нибудь другим.

Крис: Мы не хотим быть группой, о которой говорят: "Они звучат как Madness".

Джо: О, я очень не люблю. При всем уважении к Madness, они крутые и Our House должен быть гимном Британии. Но это не то, что мы хотим играть.

Крис: Хотя ска и клезмер это разные вещи.

Джо: Там же гармоничный минор, верно? Но я помню, как слушал, например, Madness "Night Boat to Cairo". И думал: черт, какая же это отличная музыка! Я много оттуда позаимствовал. Есть что-то невероятно приятное, чтобы просто играть такую музыку — несколько мощных аккордов, удары барабанов.

Моя любимая часть – это короткие инструментальные акценты. Я мог бы играть их постоянно. Но я не хотел снова делать то же самое. Думаю, это главное. Конечно, найдутся люди, которых это разочарует.

Но большинство слушателей тоже не хотят каждый раз слышать совершенно одно и то же из альбома в альбом.

Эстония, Латвия и география гастролей

– Готовясь к нашему разговору, я просмотрел несколько источников и заметил, что некоторые ваши треки попадали в радиочарты Эстонии. Как вы себя чувствуете, когда ваша музыка становится популярной в стране, где вы совсем не ожидали ее услышать?

Джо: Мы никогда не были в Эстонии.

Крис: Это лучшее чувство! Когда узнаешь что-нибудь такое, это невероятно приятно.

Джо: Я даже не знаю, где находится Эстония. Это где-нибудь в Скандинавии?

Крис: Она над Латвией. Это хорошая страна. Мой отчим, вернее, отчим моего отца, кажется, был оттуда.

Fat Dog (фото предоставлено артистами)

– Я читал, что вы пытаетесь не воспринимать себя слишком серьезно и пишете песни, которые могут быть одновременно бессмысленными и веселыми. Так что вопрос: есть ли в мире песня, которую вы считаете ужасной, но жалеете, что написали ее не вы?

Джо: Сразу вспоминается Wham! Я люблю много банальных песен ABBA, но сейчас не могу назвать какую-нибудь конкретную.

Крис: Худшая песня в мире? О, мне действительно нравится много плохой музыки. Например, Bloodhound Gang "The Bad Touch", или Eiffel 65 "Blue (Da Ba Dee)" (поют вместе – прим.авт.).

Джо: Думаю, в этом дело. Мы не пытаемся создавать какую-нибудь изящную музыку. Нам нравится определенное несовершенство в музыке других исполнителей. Это касается многих групп.

В студии легко все испортить. Например, ты создаешь что-то дома, имеешь определенную идею, а потом берешь ее в работу, и в конце концов она звучит гораздо хуже, чем сначала.

Когда доводишь до идеала, убиваешь все особенное, что в ней было. Искры больше не остается. Мы так поступали со многими песнями. Но, по крайней мере, теперь я замечаю, когда это происходит.

Иногда я слушаю любимую песню, слышу мелодию или небольшой фрагмент и думаю, что там звучит что-нибудь одно.

Но на самом деле мой мозг сам дорисовывает мелодию, будто подсказывает мне, как она должна звучать. А потом оказывается, что все совсем не так и звучит гораздо хуже.

Джо из Fat Dog (фото предоставлено артистами)

Гастроли, усталость и реакция публики

– Ваши концерты – это постоянное взаимодействие с публикой, стейдж-дайвинг и многое другое. Как вам удается выдерживать такую эмоциональную нагрузку и избегать выгорания, учитывая столь интенсивный гастрольный график? Говорят, что продолжительные туры могут истощать музыкантов и физически, и психологически.

Крис: У нас нет отдельной комнаты за кулисами, где можно было бы побыть в тишине и в одиночестве. Но в общем, думаю, у нас все нормально. Мне кажется, мы просто любим то, чем занимаемся. Именно поэтому так много выступаем — нам нравится играть вживую.

Иногда бывает, что думаешь: "Что-то я сегодня не в самой лучшей форме". Но потом выходишь на сцену, играешь хороший концерт – и все снова замечательно.

Джо: Да, это верно. Есть такое понятие как концертный кайф. Хороший концерт придает силы. Но неудачные концерты тоже могут больно ударить. И дело не в том, что ты играешь плохо. Если публика реагирует не так, как ты ожидал, это очень неприятно.

Пайпер - лучшая подруга и причина сесть на диету

– И напоследок: есть ли у кого-нибудь из вас собаки? А если есть, они толстые?

Крис: Моя собака! О Боже! У меня есть собака по имени Пайпер, маленький бордер-терьер.

Когда-то она была толстенькой, но мой отец, постоянно ее перекармливал, упрямо не признавал, что у собаки лишний вес. Он только гладил ее, а она была так кругленькая, что ей уже было тяжело дышать.

Fat Dog (фото предоставлено артистами)

Джо: Она крепкая собака!

Крис: Потом мы повели ее к ветеринару, и тот сказал: "У вашей собаки серьезный избыточный вес".

Помню, как отец вернулся домой, а собака подошла к двери встретить его. Он посмотрел на нее, и вид у обоих был такой, словно они узнали что-то очень неприятное.

В конце концов, они сели на диету вместе. Отец сказал: "Я тоже сажусь на диету вместе с собакой". И он начал правильно питаться, а Пайпер в это время худела.