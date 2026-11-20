В будущую пластинку вошли последние записи соучредителя и барабанщика группы Клемма Берка
Американская группа Blondie выпустила новый сингл "Come Back Home" из будущего альбома "High Noon". Пластинка станет первой студийной работой коллектива после "Pollinator" 2017 года, а ее релиз запланирован на 26 февраля 2027 года.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на интервью участников группы для NME.
"Come Back Home" стала вторым синглом из будущего альбома. Композицию написали Джесс Вулф и Голли Лессиг из индипоп-дуэта Lucius, также приобщившихся к ее исполнению.
По словам гитариста и соучредителя Blondie Криса Стайна, песня понравилась ему еще на этапе демозаписи.
"Это просто фантастика. Она напоминает мне много того, что я люблю, и в ней есть немного кантри", – рассказал музыкант.
Песня попала в группу благодаря продюсеру Джону Конглтону, работавшему с Lucius. Стайн объяснил, что сразу почувствовал: эта композиция будет хорошо подходить голосу Дебби Гарри.
Первым синглом из "High Noon" был "Spectral Eyes", вышедший в октябре. Его написал Джонни Марр, также сыгравший в записи на гитаре.
Новая пластинка станет двенадцатым студийным альбомом Blondie. Она выйдет 26 февраля 2027 на лейбле BMG и будет содержать 13 композиций.
К работе присоединились Джонни Марр, Глен Мэтлок, Зак Кондон из Beirut и участницы Lucius. По анонсу группы альбом соединит рок и панк с танцевальной музыкой и латиноамериканскими ритмами.
"Этот альбом – классические Blondie, сочетание всех наших разных влияний и эпох во что-то новое", – отметила Гарри в анонсе релиза.
Особое значение "High Noon" имеет через участие Клемма Берка. В пластинку вошли последние записи соучредителя и барабанщика Blondie, игравшего на всех альбомах коллектива.
История Blondie началась в Нью-Йорке в 1970-х. Дебби Гарри и Крис Стайн основали собственную группу в 1974 году, а затем коллектив стал одним из видных представителей местной панк-сцены.
Среди самых известных песен Blondie - "Heart of Glass", "Call Me", "The Tide Is High" и "Rapture". В творчестве группа сочетала панк, диско, попмузыку и элементы рэпа.
Фронтвумен Дебби Гарри родилась 1 июля 1945 года. Этим летом ей исполнился 81 год.