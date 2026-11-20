Американський гурт Blondie випустив новий сингл "Come Back Home" із майбутнього альбому "High Noon". Платівка стане першою студійною роботою колективу після "Pollinator" 2017 року, а її реліз запланований на 26 лютого 2027-го.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на інтерв'ю учасників гурту для NME .

Що відомо про нову пісню Blondie

"Come Back Home" стала другим синглом із майбутнього альбому. Композицію написали Джесс Вулф та Голлі Лессіг з індіпоп-дуету Lucius, які також долучилися до її виконання.

За словами гітариста й співзасновника Blondie Кріса Стайна, пісня сподобалася йому ще на етапі демозапису.

"Це просто фантастика. Вона нагадує мені багато того, що я люблю, і в ній є трохи кантрі", - розповів музикант.

Пісня потрапила до гурту завдяки продюсеру Джону Конглтону, який працював із Lucius. Стайн пояснив, що одразу відчув: ця композиція добре пасуватиме голосу Деббі Гаррі.

Першим синглом з "High Noon" був "Spectral Eyes", який вийшов у жовтні. Його написав Джонні Марр, який також зіграв у записі на гітарі.

Коли вийде альбом "High Noon"

Нова платівка стане дванадцятим студійним альбомом Blondie. Вона вийде 26 лютого 2027 року на лейблі BMG та міститиме 13 композицій.

До роботи долучилися Джонні Марр, Глен Метлок, Зак Кондон із Beirut та учасниці Lucius. За анонсом гурту, альбом поєднає рок і панк із танцювальною музикою та латиноамериканськими ритмами.

"Цей альбом - класичні Blondie, поєднання всіх наших різних впливів та епох у щось нове", - зазначила Гаррі в анонсі релізу.

Особливе значення "High Noon" має через участь Клема Берка. До платівки увійшли останні записи співзасновника та барабанщика Blondie, який грав на всіх альбомах колективу.

Чим відомі Blondie та Деббі Гаррі

Історія Blondie почалася у Нью-Йорку в 1970-х. Деббі Гаррі та Кріс Стайн заснували власний гурт у 1974 році, а згодом колектив став одним із помітних представників місцевої панк-сцени.

Серед найвідоміших пісень Blondie - "Heart of Glass", "Call Me", "The Tide Is High" та "Rapture". У творчості гурт поєднував панк, диско, попмузику й елементи репу.

Фронтвумен Деббі Гаррі народилася 1 липня 1945 року. Цього літа їй виповнився 81 рік.