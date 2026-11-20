Дженніфер Лопес продемонструвала ефектний образ у стилі голлівудського шоу на прем’єрі свого концертного фільму The JLo Show у Лос-Анджелесі. Wave RBC.UA повідомляє, що співачка з’явилася на червоній доріжці Paramount Pictures Studios 19 листопада, привернувши увагу не лише новою роботою, а й розкішним вбранням від Dolce&Gabbana.

Вишуканий образ Дженніфер Лопес

Для світської події 57-річна артистка обрала напівпрозору сукню з мережива Chantilly з глибоким декольте та довгою спідницею з воланами.

Поверх неї вона накинула ефектне пальто з об'ємним коміром і манжетами, оздоблене різнокольоровою вишивкою, кристалами, паєтками та шовковою бахромою.

Особливу увагу привернули прикраси Лопес. Свій образ вона доповнила кольє Sicilia від Dolce&Gabbana Alta Gioielleria з центральним жовтим діамантом вагою 100,10 карата, а також відповідними сережками з білого золота.

Волосся співачка зібрала в елегантну зачіску, а в макіяжі зробила акцент на виразних очах і нюдових губах.

Дженніфер Лопес (фото: Getty Images)

Дженніфер Лопес (фото: Getty Images)

Як пройшла презентація фільму

Прем’єра стала приводом для презентації The JLo Show: Live in Las Vegas - концертного фільму, створеного за мотивами однойменної резиденції артистки в Лас-Вегасі.

Знімання відбувалися під час 12 аншлагових виступів у The Colosseum at Caesars Palace. Режисером проєкту став Сем Ренч.

У фільмі глядачі побачать не лише музичні номери, а й особисту історію співачки - її шлях від дитинства в Бронксі до світової популярності.

У постановці Лопес поєднала свої найвідоміші композиції з особистими розповідями та музикою, яка вплинула на її творчість. На сцені її супроводжували оркестр і 16 танцівників.

Телевізійна прем'єра The JLo Show відбудеться 26 листопада.