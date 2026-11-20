В интервью для Wave РБК-Украина Роман Ясиновский откровенно рассказал о пути от артиста хора до актера второй категории в театре имени Ивана Франко, вынужденной подработке в такси, пении в монастырском хоре, отношении к власти и сложном опыте предыдущих отношений.

Роман Ясиновский – один из самых узнаваемых украинских актеров современного театра и кино, известный по ролям в "Киборгах", "Поймать Кайдаша", "Довбуше" и "Довженко". За глубокими драматическими образами скрывается человек непростой судьбы, который не боится говорить о реалиях актерской профессии без прикрас.

Главное из интервью:

Несмотря на узнаваемость в театре имени Ивана Франко актер начинал с позиции артиста хора и массовки, а сейчас работает актером второй категории с зарплатой 23 тысячи гривен. Чтобы закрывать потребности свои и дочери, Роман до сих пор периодически подрабатывает в такси.

Актер признался, что устал от второстепенных ролей и остро нуждается в глубокой главной роли в театре или кино.

Роман подавал заявку на службу в подразделение ПВО, однако не успел пройти базовую подготовку из-за плотного рабочего графика, а в начале полномасштабного вторжения отказался от выгодного контракта во Франции.

Важной опорой для актера является вера и еженедельное воскресное пение в мужском хоре монастыря. Свою позицию относительно церкви и общественных тем он строит исключительно на христианских канонах, в то же время подчеркивая неприятие любого осуждения или насилия.

Роман поделился болью от предыдущих неудачных отношений, главной причиной разрыва которых часто становилась неготовность партнерш принять его 14-летнюю дочь Варвару, и признался, что мечтает о семье и детях.

Это сокращенная версия разговора. Полное интервью смотрите на YouTube-канале Wave РБК-Украина.

– Сейчас ты работаешь в театре Франко. Он сейчас вообще, мне кажется, на пике своей популярности.

– Я считаю, это потому, что есть удачный менеджмент, есть очень крутые режиссеры, есть поиск нового в театре Франко. Я вам честно скажу: было предложение раньше прийти в театр Франко. Но тогда у меня были спектакли во Франции, и тогда у меня было больше работы в кино.

Но с приходом, на мой субъективный взгляд, Дмитрия Михайловича Богомазова начался расцвет. Цветок не может зацвести раз и все, и зацвел. Нужно его посадить, потом он должен прорастить бутоны, потом листочки, а потом уже появляется цветок.

И сейчас у нас такая большая сверхмиссия этот цветок поливать, чтобы он цвел дальше. В наших реалиях сейчас это не совсем просто. Дмитрий Михайлович Богомазов пригласил туда Давида Петросяна, Ивана Урывского.

И так получилось, что и Богомазов, и Петросян, и Урывский были на спектакле "Папа, ты меня любил". И многие актеры из театра Франко были на этом спектакле. И меня пригласили в театр Франко. Окей, я проходил конкурс как все. Я два года работал на должности артиста хора. Не как актера, артиста хора, потому что такая политика.

– Это такой регламент прохождения отбора?

– Да. У меня есть друг, который работает в Америке в корпорации UPS, например, водителем. Он не может стать сразу водителем, который зарабатывает очень много денег.

Они сначала много работают и мало зарабатывают. И со временем, когда ты работаешь в этой компании, начинаешь меньше работать и больше зарабатывать. Я надеюсь, что в театре Франко меня ждет то же самое, потому что сейчас мне очень тяжело. У меня около 18 ролей в театре Франко.

Когда я пришел, я играл и в массовках, и сейчас у меня тоже есть некоторые роли. Это не роли, это такие массовочные роли, где я выхожу, играю на скрипке или мы бегаем, и я не чураюсь этих ролей. Потому что каждый актер, который приходит в театр, он должен пройти через это. Потому что это совсем другая сцена, все совсем другое.

Я принимаю жизнь, как она есть. Сейчас такое время, немного поскачу в массовках, но дальше я пойду, хотя у меня уже были какие-то роли и в кино до этого, и Кайдаши были, и Киборги, много чего было. Но я считаю, что такая политика театра.

– Я так понимаю, сейчас ты уже получил именно позицию актера, а не артиста?

– Два года я уже на позиции актера. Два года я работал как артист хора. Потом был конкурс точно так же. Это было так немного смешно, потому что я вышел на сцену, а в зале сидели Лесь Санин, Ада Роговцева. И много людей, которые меня знают, но все равно, я рассказывал монолог, проходил конкурс. И теперь я работаю актером второй категории. Самая низкая актерская должность в театре.

– А почему, учитывая твой многочисленный опыт?

– Опыт в нашем государстве многочисленный только, если ты работаешь в государственном театре. Я не мог перенести этот опыт. Я же работал в частном театре "Дах". Да, опыт у меня большой, довольно такой большой, но…

Да ладно, я сначала как-то думал, что это несправедливо, но потом я это принял. Да, мне хочется большей зарплаты, конечно, потому что этой зарплаты в театре, мне ее очень сильно не хватает.

Роман Ясиновский (фото: Wave)

– У тебя есть какая-то актерская цель сейчас? В театре или в кино, возможно?

– Я хочу главную роль сейчас – в театре или в кино. Я хочу просто углубиться как-то. Я очень хочу. Мне этого очень не хватает сейчас. Очень сильно. "Папа, ты меня любил" – это для меня такой был трамплин главной роли. Я чувствую, что я бы еще что-то сделал как-то. Мне хочется погрузиться в произведение или в театре, или в кино.

– А в чем проблема? Не предлагают или тебе не нравится?

– Нет, мне не предлагают. То есть я всегда на вторых планах. И я сейчас не жалуюсь, иногда роли второго плана они более мощные, чем главные, но мне бы хотелось сделать главную. И главные роли очень часто пишут плохо, они какие-то однобокие часто. А второстепенные или роли антагонистов намного интереснее.

– Какую свою роль ты считаешь наиболее недооцененной зрителями?

– Сейчас вышел "Довженко", и вообще мне кажется, что этот фильм немного недооценен. Я там такой плохой, я там так себе не нравлюсь. Но мне кажется, что это немного недооцененная моя роль, потому что, хотя может же там прокат какой-то еще какой идет, но об этом фильме вообще мало говорят. И поэтому да, мне хотелось бы, чтобы о нем больше говорили, чтобы больше посмотрели, потому что довольно хороший фильм.

– Собственно, если мы уже вспомнили о "Довженко", читала много положительных отзывов о нем. В то же время зрители жаловались на то, что они случайно узнавали об этом фильме.

– А это, извините, ничего не изменилось у нас в Украине, потому что пока ты не поедешь за границу и не станешь кем-то, и не приедешь сюда, извините, на коне, то тебя никто здесь не начнет уважать.

У нас политика должна была бы быть такой, что количество фильмов должно было бы все равно давать больше на рекламу украинского отечественного кино. При том, что "Довженко" – это хорошее кино. Я не сказал бы, что это идеальное кино, но это хорошее кино. Вы знаете, у нас есть такая глупая черта – не ценить то, что мы имеем.

– Поговорим о твоем музыкальном образовании, дирижера и вокалиста. Расскажи, кто тебя на это направил. Почему решил пойти в это русло?

– Я с детства пел, я везде пел. Я это до сих пор помню, как я просто пел громко. И мне постоянно говорили: "Рома, тише". И так еще сейчас иногда говорят. Такой у меня резонанс, что я сделаю?

И когда я пел в душе, мама просто сказала: "Тебе куда-то нужно пойти петь". И отдала меня в хор в детстве. Потом было музучилище, конечно, после такого надо же куда-то пойти в музыкальное. А потом на третьем курсе я просто зашел в театр тернопольский и понял, что я хочу так.

И сейчас каждое воскресенье на 9:00 утра в монастыре Отцов Василиан я пою с ребятами. Там у меня есть мой однокурсник Роман Будзяк, который является дирижером этого хора. У нас 8-12 ребят. И это такой мужской состав, которому уже более 20 лет.

– Что тебе дает эта деятельность сегодня?

– Это не деятельность, это вера, потому что я христианин, я стараюсь быть хорошим христианином. Сейчас я не очень хороший христианин.

Роман Ясиновский (фото: Wave)

– А это какой хороший христианин? Что это значит?

– Это человек, который пытается жить по Божьим законам. Для меня это очень важно. И я считаю, что мир такой сейчас, если бы мы все жили по этим законам, а это же просто 10 заповедей. Они превращены в кодексы всех стран. Это все очень просто. Не убивай, не кради и все остальные заповеди.

– Я слышала, что ты исповедовался несколько раз за определенные свои роли. Это правда?

– Не то чтобы исповедовался. У меня была роль в спектакле "Анна" в "Дахе". Это роль с нецензурной лексикой, на русском языке, тогда еще 2008 год был. Это была русская драматургия. И мой персонаж был как раз первым таким очень жестким антагонистом.

Насколько меня это мучило, я подошел к монаху и исповедовался и говорю: "Отец, я не знаю, что… смотрите, такой я плохой, не человек, такого персонажа я играю. И я не знаю, что мне делать. Я поговорю". И он мне говорит: "Ром, это же должен кто-то делать". И все.

– Также ты высказывался против разрешения церкви на однополые браки и чтобы в таких семьях были дети.

– Меня уже обзывали гомофобом. Объясняю... Я хочу сказать только одно. В своей жизни у меня есть идеал – это Иисус Христос. Иисус Христос любил и принимал всех людей. Но в жизни есть правила, по которым мы должны идти. И каждый должен жить по этим правилам. Я не могу судить кого-то и не собираюсь никого судить.

Каждый живет, как хочет, и каждый будет отвечать за свои поступки сам. Я точно так же буду отвечать сам. Сейчас я еще отвечаю за поступки своего ребенка. Но кого-то осуждать, говорить я против…

Я стою на позиции греко-католической церкви, в которую я хожу и веры, которую я исповедую, на позиции патриарха Шевчука и Папы Римского. Я не могу идти против церкви. Я иду только по канонам церкви в этом вопросе. Кому интересно, почитайте, какие каноны церкви.

– Но мы можем считать, что это нормально?

– Это есть. Мы же не можем сказать, что этого нет. Это есть. Окей, люди делают свой выбор. Я их не осуждаю. Окей, они такие. Я не хочу сказать, что это ненормальные люди, а мы нормальные. Потому что это неправильно.

Каждый живет, как хочет жить. Главное, чтобы его жизнь не мешала жизни другого человека, чтобы не было насилия, а все остальное окей. Хочет кто-то жить с кем-то, это же его выбор. Он будет отвечать за это все. И запрещать кому-то или делить...

У меня есть друзья-геи, есть подруги-лесбиянки, и они намного иногда лучше, чем те, которые ходят в церковь и бьют поклоны. То есть я об этом. Каждый пусть решает сам, что он делает.

– В 2019 году ты говорил о Владимире Зеленском. Такая цитата: "Ему, кажется, соврали. Он не совсем понимает, куда попал". Что скажешь сегодня?

– Скажу, что если я скажу так: если отделять Владимира Зеленского от его команды, то я считаю, что это человек, который, наверное, остался и многое сделал для того, чтобы мы не пали как государство. Но если связывать его с его командой, то цитата моя остается действительной.

– Но он не является лицом своей команды?

– Так я ему не завидую. Отвечать за эти поступки его команды, потому что то, что делает его команда – это ужас. Все же мы знаем эти расследования. Для меня это нонсенс.

Окей, даже эти люди, которые из его команды, которые воруют, которые покупают какую-то недвижимость. От войны ты никуда не убежишь. Это как пожар, он разгорается и он затронет Монако рано или поздно. Просто время. Окей, и жить с мыслью, что вот-вот к тебе могут прийти. Что это за жизнь?

– В прошлом году ты также рассказывал, что подал заявку на службу в ПВО. Расскажи, что сейчас с этим таким опытом в жизни, он встал на паузу или нет?

– Был момент, когда я увидел объявление в службе ПВО. Тогда как раз очень было популярно идти в ПВО, сбивать эти шахеды. И я подал заявку, меня приняли, я поговорил с командиром. Мне нужно было только 10 дней, чтобы пройти БЗВП. И так сложилось, что у меня не нашлось этих 10 дней.

А потом, когда я уже позвонил, мне сказали: "Сейчас уже такого нет, сейчас уже нужно идти учиться очень конкретно на перехватчики дронов". То есть это уже контракт, это уже нужно оставить свою гражданскую жизнь.

Роман Ясиновский (фото: Wave)

Меня уже очень много троллили по этому поводу, много ботов. Я считаю, что на данный момент я на своем месте. У меня есть бронь, но эта бронь может исчезнуть в любой момент, и я не буду убегать за границу. Это точно. Потому что я там не вижу своей жизни.

В 2022 году у меня было конкретное предложение стать актером Франции, за год выучить язык и работать довольно неплохо. Я отказался. И предложение было очень хорошее. Было такое предложение, что можно было брать ребенка из Украины. Ребенок в школе, зарплата большая, бесплатное жилье минимум на два года. То есть старт был очень хороший.

– Не жалеешь?

– Нет. Я ни о чем не жалею в своей жизни. Хотя есть вещи, которые болезненные, но я бы не был таким, если бы я жалел о чем-то, что было до того, какой я сейчас.

– Говоря о нехватке денег, я помню, ты также упоминал о том периоде, когда ты работал таксистом.

– Так он есть, он сейчас, я сюда ехал и взял человека.

– А, то есть ты до сих пор это делаешь? Но сейчас это у тебя не является вынужденным основным источником заработка?

– Это часть, не супер большая, но часть моего бюджета. Мне конкретно нужно в месяц зарабатывать примерно 2000 долларов. Конкретно, чтобы закрыть потребности свои и дочери. А в театре у меня зарплата 23 000. Я преподаватель, но я не буду даже говорить, сколько это стоит.

То есть я дальше, бывает, днем еду на тренировку, беру заказ на Троещину, с Троещины в центр, из центра домой, когда еду с работы. То есть этого намного меньше в моей жизни, но оно есть. Оно есть, потому что, а как иначе? А как прожить на эти деньги?

– О "Поймать Кайдаша". Как ты думаешь, почему сериал получил такой феноменальный успех?

– Прежде всего, потому что это Наталка Ворожбит, потому что она чувствует, как писать, потому что она занимается своим делом, максимально своим. Это максимально творческий человек.

– Я думаю, что еще большую роль сыграли кастинг-директора, менеджеры.

– Да, но все равно, это было сотрудничество. Наталка была шоураннером этого проекта. И она как раз решала творческую часть, полностью она решала, полностью все. То есть человек на своем месте, занимается своим делом, поэтому такой результат.

– Есть ли какая-то для тебя лента, которую ты можешь сегодня поставить в один ряд с этим сериалом?

– Да я не могу так. Если я оцениваю "Кайдашей", я оцениваю себя. Я не хочу, пусть это оценивает кто-то другой.

– Я открою секрет: Роман мне за кадром сказал, что он до сих пор не смотрел полностью "Кайдашей". Только первые четыре серии.

– Я боюсь, что настолько крутой сценарий, я боюсь просто посмотреть, что-то мне, возможно, не понравится. Обещаю, посмотрю.

– Расскажи о доченьке своей, о Варваре. Ей уже 14 лет. Чем она планирует заниматься в жизни?

– Она прекрасная, я ее очень люблю, и у нас есть определенная связь с ней. Не знаю, просто это моя дочь, это я люблю очень свою дочь, я хочу еще детей. К сожалению, пока не с кем. Но хотелось бы, дети – это самое прекрасное, что есть в этой жизни. Вообще, дети, семья – это, наверное, самое ценное, что может быть.

Моя жизненная позиция – это Бог, семья и работа. Семья – это только сейчас пока Варвара. Но я мечтаю, надеюсь, что в будущем как-то будет.

Каждые мои отношения с женщинами были очень искренними. Я пытался в каждых отношениях быть открытым, искренним, но почему-то так складывалось, что каждые отношения где-то больше, где-то меньше заканчивались потому, что были какие-то определенные причины.

Были очень болезненные отношения у меня. То есть они не были болезненными, они были прекрасными, но как-то так болезненно закончились. И определенный был большой возраст, разница в возрасте. Почему-то у меня так получается, что большая разница у меня в возрасте с моими избранницами, но…

Роман Ясиновский (фото: Wave)

– Ты старше?

– Я старше, да. Мне еще же хочется детей. Но бывало, были отношения у меня с человеком, которого я до этого знал очень долго. Тоже они были открытыми и искренними. К сожалению, тоже не сложилось.

– Ты с такой большой грустью об этом говоришь.

– Потому что я хочу детей уже очень сильно. Не то чтобы очень сильно, я не нагнетаю, но время идет, а я чувствую, что я бы мог дать не только ребенку. Эта часть моей жизни не закрыта – любви к женщине. Хочется приходить домой, хочется кого-то обнять. Обнимаю каждый вечер ребенка, а хочется обнимать еще женщину.

– Что для тебя самое главное в твоей партнерше, какие черты характера?

– Честность. Все отношения для меня были очень важны. Но там, где появлялась какая-то скрытность… Например, я понимаю, что семья для меня – это отдельный мир, но если человек становится моей половинкой, так же стоит понимать, что работа – это часть меня, и публичность – это тоже часть меня. Я не собираюсь никого прятать. Я хочу радоваться открыто. Я хочу все делать открыто.

И, конечно, были отношения, в которых препятствием становилась Варвара.

– Не находили общего языка?

– Не то чтобы не находили общего языка, мне никто не говорил открыто. Но я понимал, что были моменты, когда как-то так не складывалось. Варвара – это часть моей жизни. И нет "я и Варвара", есть "мы". И если человек хочет быть со мной, он должен принимать.

Точно так же я готов принять половинку тоже с ребенком, то есть это нормально. Но я единственное, во что я не верю – это любовь на расстоянии. Я не верю, что можно как-то встречаться, то есть если начинать отношения, то это должно быть серьезно.

Мужчина и женщина должны быть вместе, потому что мужчина – глава женщины, как Христос – глава церкви, которой он спаситель. И поехали, как в Библии написано. Потому что в этом и есть суть на самом деле. Одно целое. Нельзя делить одно целое.

Роман Ясиновский (фото: Wave)

– Мне кажется, что ты говоришь об отношениях с каким-то таким определенным грузом. Возможно, я так это воспринимаю?

– Нет, это не груз, это глубина. У меня просто есть определенное эмоциональное выгорание в этом и разочарование. Скорее всего я, возможно, уже и принял какую-то часть своей жизни, что, возможно, я буду один.

– В завершение нашего разговора: что тебе помогает поддерживать себя в эти сложные времена?

– Каждый вечер я становлюсь на колени, зажигаю свечу и молюсь. Это собирает меня. У меня был период с 20 августа по 20 октября, когда я почти каждый день дня играл спектакль. Или репетиция, или еще. Постоянно что-то было. Может один выходной день был, но потом снова. А в основном почти каждый день такой марафон.

Я пришел домой и реально начал рыдать. Просто из-за каких-то физических эмоций, плюс света нет. Дурдом, шахеды летают. И я просто подхожу, зажигаю свечу и молюсь. То есть это меня держит – молитва, вера.