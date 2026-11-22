Образ украинской конкурсантки посвятили скифской золотой пекторали
Представительница Украины на "Мисс Вселенная-2026" Анна Никонова представила на конкурсе национальный костюм "Золотая пектораль". В нем объединили историческое наследие с символами современной борьбы украинцев за свободу.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram украинского конкурса.
Основой для создания образа стала золотая скифская пектораль - уникальная археологическая достопримечательность, найденная в 1971 году в кургане Толстая Могила вблизи города Покров в Днепропетровской области.
"Она символизирует богатство украинской земли, глубину ее истории и культурное взаимодействие народов", - говорится в описании образа.
В композиции наряда также объединили мотивы разных регионов. Морские элементы олицетворяют Юг и Крым, пшеница, лошади и цветы символизируют плодородие украинской земли, а деревья и фигурки животных отсылают к природе Севера.
На черном бархате разместили тысячи деталей ручной работы, металлические элементы, янтарь и жемчужины. Образ дополняют янтарная тиара и черная шифоновая фата с золотистой отделкой.
Отдельную символику имеют стреляные гильзы на рукавах костюма. Они напоминают о борьбе Украины за свободу и независимость.
"Сегодня, когда война угрожает историческому наследию Украины, костюм становится символом его сохранения и признательности всем, кто помогает ее защищать", - описали авторы.
Над созданием образа работал дизайнер Василий Католик вместе с командой Katolic Atelier. К работе присоединились около десяти мастеров, которые производили отделку и декоративные элементы по принципам haute couture.
Финал 75 конкурса красоты запланирован на 24 ноября 2026 года. Конкурс национальных костюмов состоялся 21 ноября, где участники представляли образы, посвященные культуре и традициям своих стран.
Для Никовой выход в этом костюме имел особое значение, ведь ее бабушка всю жизнь работала в Музее исторических драгоценностей Украины, где хранилась золотая пектораль. В детстве она часто приходила туда с братьями и сестрами и мечтала примерить это сокровище.