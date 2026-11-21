В Италии умер Паоло Булгари - бывший президент ювелирного дома Bvlgari и внук его основателя Сотирио Булгари. Ему было 89 лет.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram бренда.

Что известно о смерти Паоло Булгари

Дизайнера и бизнесмена не стало в Риме. В публикации компании его назвали человеком с исключительным талантом, который оставил заметный след в истории ювелирного искусства.

"Он специализировался на изучении драгоценных камней, в знании которого был одним из ведущих мировых экспертов, а также развивал чувства и эстетический вкус, лежащие в основе стиля Bvlgari", - отметил бренд.

Также представители компании выразили "глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и всем, кто имел честь разделить с ним этот жизненный путь".

"Все может стать источником вдохновения. В творчестве нет правил. Никогда", - вспомнили они цитату ювелира.



Биография и карьера Паоло Булгари

Паоло родился в Риме в 1937 году. Он был внуком Сотирио Булгари, основавшим ювелирный дом в 1884 году. К семейному бизнесу присоединился в 1960 году.

В 1984 году он возглавил ювелирный дом как президент и сыграл немаловажную роль в его международном развитии. Под его руководством бренд укрепил позиции на мировом рынке роскоши и расширил ассортимент часов, парфюмерии и кожаных аксессуаров.

В 2011 году семья Булгари продала контрольный пакет акций компании французской группе LVMH. Сам Паоло продолжал заниматься творческой работой и дизайном.

В 2019 году бизнесмен вместе с супругой основал фон Fondazione Paolo Bulgari, который поддерживает детей и молодежь, в частности, борется с образовательным неравенством и помогает школам в социально незащищенных районах Рима.