Он более 40 лет возглавлял компанию Bvlgari, ставшую одним из символов мировой роскоши
В Италии умер Паоло Булгари - бывший президент ювелирного дома Bvlgari и внук его основателя Сотирио Булгари. Ему было 89 лет.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram бренда.
Дизайнера и бизнесмена не стало в Риме. В публикации компании его назвали человеком с исключительным талантом, который оставил заметный след в истории ювелирного искусства.
"Он специализировался на изучении драгоценных камней, в знании которого был одним из ведущих мировых экспертов, а также развивал чувства и эстетический вкус, лежащие в основе стиля Bvlgari", - отметил бренд.
Также представители компании выразили "глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и всем, кто имел честь разделить с ним этот жизненный путь".
"Все может стать источником вдохновения. В творчестве нет правил. Никогда", - вспомнили они цитату ювелира.
Паоло родился в Риме в 1937 году. Он был внуком Сотирио Булгари, основавшим ювелирный дом в 1884 году. К семейному бизнесу присоединился в 1960 году.
В 1984 году он возглавил ювелирный дом как президент и сыграл немаловажную роль в его международном развитии. Под его руководством бренд укрепил позиции на мировом рынке роскоши и расширил ассортимент часов, парфюмерии и кожаных аксессуаров.
В 2011 году семья Булгари продала контрольный пакет акций компании французской группе LVMH. Сам Паоло продолжал заниматься творческой работой и дизайном.
В 2019 году бизнесмен вместе с супругой основал фон Fondazione Paolo Bulgari, который поддерживает детей и молодежь, в частности, борется с образовательным неравенством и помогает школам в социально незащищенных районах Рима.