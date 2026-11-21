В Італії помер Паоло Булгарі - колишній президент ювелірного дому Bvlgari та онук його засновника Сотіріо Булгарі. Йому було 89 років.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram бренду.

Що відомо про смерть Паоло Булгарі

Дизайнера та бізнесмена не стало у Римі. В дописі компанії його назвали людиною з винятковим талантом, яка залишила помітний слід в історії ювелірного мистецтва.

"Він спеціалізувався на вивченні дорогоцінного каміння, у знанні якого був одним із провідних світових експертів, а також розвивав чуття та естетичний смак, що лежать в основі стилю Bvlgari", - зазначив бренд.

Також представники компанії висловили "найглибші співчуття його родині, друзям та всім, хто мав честь розділити з ним цей життєвий шлях".

"Усе може стати джерелом натхнення. У творчості немає правил. Ніколи", - згадали вони цитату ювеліра.



Біографія та кар'єра Паоло Булгарі

Паоло народився в Римі у 1937 році. Він був онуком Сотіріо Булгарі, який заснував ювелірний дім у 1884 році. До сімейного бізнесу приєднався у 1960-му.

У 1984 році він очолив ювелірний дім як президент і відіграв важливу роль у його міжнародному розвитку. Під його керівництвом бренд зміцнив позиції на світовому ринку розкоші та розширив асортимент до годинників, парфумерії та шкіряних аксесуарів.

У 2011 році родина Булгарі продала контрольний пакет акцій компанії французькій групі LVMH. Сам Паоло продовжував займатися творчою роботою та дизайном.

У 2019 році бізнесмен разом з дружиною заснував фон Fondazione Paolo Bulgari, який підтримує дітей і молодь, зокрема бореться з освітньою нерівністю та допомагає школам у соціально незахищених районах Рима.