Немецкий бренд дорожных аксессуаров RIMOWA объединился с компанией Rockstar Games, чтобы отметить выход долгожданной видеоигры Grand Theft Auto VI. Wave RBC.UA сообщает, что результатом сотрудничества стал необычный чемодан, созданный специально для хранения игровой консоли PlayStation 5 и аксессуаров к ней.

Как выглядит чемодан

Новинка исполнена в эстетике вымышленного города Вайс-Сити (Vice City), который является одним из центральных мест действия игры. Наружную часть чемодана сделали черной, украсив ее изображениями тропических пальмовых листьев.

Дизайн дополняют ярко-розовые акценты и надпись Vice City на багажной бирке. Таким образом, аксессуар совмещает узнаваемый дизайн RIMOWA с неоновой атмосферой GTA VI.

RIMOWA в стиле у GTA VI (фото: instagram.com/rimowa)

RIMOWA в стиле у GTA VI (фото: instagram.com/rimowa)

RIMOWA в стиле у GTA VI (фото: instagram.com/rimowa)

Главная особенность чемодана

Особенностью чемодана стало его наполнение. Внутри предусмотрены специальные отделения для PlayStation 5, два контроллера в соответствующем дизайне и экземпляр самой игры.

Игровая консоль также получила отделку с пальмовыми мотивами и цветными деталями, перекликающимися с внешним видом чемодана.

RIMOWA в стиле у GTA VI (фото: instagram.com/rimowa)

Впрочем, приобрести необычный комплект в магазинах не получится. RIMOWA и Rockstar Games выпустили его в эксклюзивном формате Friends & Family. Это специальный выпуск, предназначенный для партнеров компаний, а не для широкой продажи.

Стоимость и количество произведенных экземпляров публично не разглашается.

Сотрудничество стало еще одним примером того, как выход GTA VI вдохновляет бренды на необычные коллаборации, объединяя игровую культуру с миром моды и дизайна.