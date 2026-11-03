В стиле "Голодных игр": Маккенна Грейс выбрала платье с пламенем для премьеры в Берлине

Маккенна Грейс продолжает тематический модный тур в поддержку нового фильма "Голодные игры: Рассвет перед жатвой". В этот раз она появилась на красной дорожке в Берлине в платье с огненным принтом, напоминающим культовый наряд Катнис Эвердин в исполнении Дженнифер Лоуренс.

Каким было платье Маккенни Грейс

Для выхода на красную дорожку актриса выбрала индивидуально созданное платье от дизайнера Cong Tri.

Наряд был выполнен в нескольких цветах с мерцающими деталями в зоне корсета и плиссированной юбкой.

Особое внимание привлекает принт платья с красными и желтыми линиями, имитирующими языки пламени.

Актриса дополнила эффектный образ прической с волнистыми волосами и макияжем с акцентом на глаза.

Маккенна Грейс на премьере в Берлине (фото: Getty Images)

Образ Маккены стал напоминанием о фильме "Голодные игры: В огне" 2013 года. Тогда героиня Лоуренс вместе с Мелларком, сыгравшим Джош Гатчерсон, появилась во время парада трибутов на колесницах в честь начала 75-х Голодных игр. Костюм для персонажки тогда создала дизайнер Триш Саммервилл.



Какие еще образы актриса посвятила "Голодным играм"

Свой модный тур актриса начала 6 октября в Париже на мероприятии "Elegance Is Authority: The Story, Style and Power of Panem". Для него она выбрала платье от Monique Lhuillier, которое повторяло свадебный наряд Катнис Эвердин.

За время промокампании Грейс также появлялась в образах от Almée Couture, Mônot, Betsey Johnson. Каждый из них содержал отсылку к персонажам, символам или пейзажам будущей ленты.

О чем новый фильм "Голодные игры"

События разворачиваются за 24 года до того, как Катнис Эвердин попала на арену. В центре сюжета – молодой Геймитч Абернати, которого играет Джозеф Зада. Он участвует в 50-х Голодных играх. Маккенна Грейс воплотит близнец Мэйзили и Мерили - трибуток из 12-го дистрикта.

В актерский состав фильма также вошли Джесси Племенс, Рейф Файнз, Уитни Пик и Мая Гоук. Премьера в кинотеатрах намечена на 19 ноября.

Напомним, недавно Лоуренс подтвердила появление в новом фильме. К ней присоединятся еще несколько звезд из ориганальной серии.