"Это было так трогательно": Дженнифер Лоуренс подтвердила возвращение к "Голодным играм"

Дженнифер Лоуренс официально подтвердила, что снова сыграет Катнис Эвердин во вселенной "Голодных игр". Актриса рассказала о возвращении к франшизе и эмоциональном воссоединении с коллегами после почти 11 лет.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на признание Лоуренс в подкасте Call Her Daddy .

Что сказала Лоуренс о возвращении к "Голодным играм"

Во время разговора ведущая Алекс Купер спросила актрису о том, как ей было сыграть в фильме "Голодные игры: Рассвет перед жатвой" (The Hunger Games: Sunrise on the Reaping).

Еще в прошлом году в медиа обсуждали эпизодическое возвращение актрисы и ее коллеги Джоша Хатчерсона к франшизе. Наконец, сама Лоуренс подтвердила это, поделившись впечатлениями от работы над фильмом.

"Это было невероятно, просто безумно. Это была та самая съемочная команда, тот самый помощник режиссера, с которым я работала миллион раз, потому что я его обожаю", - рассказала она.

Дженнифер Лоуренс (кадр из подкаста)

Актриса также прокомментировала воссоединение с Джошем и Вуди Харрельсоном, который воплотил Геймитча в основной серии фильмов "Голодные игры".

"Это было так трогательно. Мы с Джошем даже в туалет не ходили без объятий. Это было прекрасно. А Вуди, конечно же, без приглашения залез через окно моего гостиничного номера. Это не был бы он, если бы соблюдал границы или пользовался дверью", - призналась она.

Лоуренс и Гатчерсон (кадр из фильма)

О чем фильм "Голодные игры: Рассвет Жатвы"

События фильма разворачиваются за 24 года до первого фильма. В центре сюжета - 16-летний Геймитч Абернати (Джозеф Зада) из Округа 12. История начинается в день Жатвы перед 50-ми Голодными играми, известными также как Вторая Четверть Укрощения.

Попав на арену, Геймитч объединяется с другими трибутами, в частности Мейзили Доннер, которую играет Маккенна Грейс. Вместе они вовлекаются в борьбу против системы, контролируемой президентом Сноу, роль которого исполняет Рейф Файнс.

В актерский состав также вошли Джесси Племонс, Гленн Клоуз, Киран Калкин, Эль Феннинг, Майя Гоук, Уитни Пик, Келвин Гаррисон-младший и Бен Ван.

Фильм снял Фрэнсис Лоуренс по сценарию Билли Рэя и Майкла Лесли.

Премьера фильма на Украине запланирована на 19 ноября.