"Це було так зворушливо": Дженніфер Лоуренс підтвердила повернення до "Голодних ігор"

Дженніфер Лоуренс офіційно підтвердила, що знову зіграє Катніс Евердін у всесвіті "Голодних ігор". Акторка розповіла про повернення до франшизи та емоційне возз'єднання з колегами після майже 11 років.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на зізнання Лоуренс у подкасті Call Her Daddy .

Що сказала Лоуренс про повернення до "Голодних ігор"

Під час розмови ведуча Алекс Купер запитала акторку про те, як їй було зіграти у фільмі "Голодні ігри: Світанок перед жнивами" (The Hunger Games: Sunrise on the Reaping).

Ще минулого року в медіа обговорювали епізодичне повернення акторки та її колеги Джоша Гатчерсона до франшизи. Нарешті сама Лоуренс підтвердила це, поділившись враженнями від роботи над фільмом.

"Це було неймовірно, просто божевільно. Це була та сама знімальна команда, той самий помічник режисера, з яким я працювала мільйон разів, бо я його обожнюю", - розповіла вона.

Дженніфер Лоуренс (кадр з подкасту)

Акторка також прокоментувала возз'єднання з Джошем та Вуді Гаррельсоном, який втілив Геймітча в основній серії фільмів "Голодні ігри".

"Це було так зворушливо. Ми з Джошем навіть до туалету не ходили без обіймів. Це було прекрасно. А Вуді, звісно ж, без запрошення заліз через вікно мого готельного номера. Це не був би він, якби дотримувався меж або користувався дверима", - зізналася вона.

Лоуренс та Гатчерсон (кадр з фільму)

Про що фільм "Голодні ігри: Світанок Жнив"

Події стрічки розгортаються за 24 роки до першого фільму. В центрі сюжету - 16-річний Геймітч Абернаті (Джозеф Зада) з Округу 12. Історія починається в день Жнив перед 50-ми Голодними іграми, відомими також як Друга Почверть Приборкання.

Потрапивши на арену, Геймітч об'єднується з іншими трибутами, зокрема Мейзілі Доннер, яку грає Маккенна Ґрейс. Разом вони долучаються до боротьби проти системи, контрольованої президентом Сноу, роль якого виконує Рейф Файнс.

До акторського складу також увійшли Джессі Племонс, Гленн Клоуз, Кіран Калкін, Ель Феннінг, Майя Гоук, Вітні Пік, Келвін Гаррісон-молодший і Бен Ван.

Фільм зняв Френсіс Лоуренс за сценарієм Біллі Рея та Майкла Леслі.

Прем'єра фільму в Україні запланована на 19 листопада.