Повстання та боротьба за владу: вийшов український трейлер "Дюни: Частина третя"

У фільмі Дені Вільньова Тімоті Шаламе та Зендея повернуться до своїх ролей
Вийшов фінальний український трейлер фільму "Дюна: Частина третя" режисера Дені Вільньова. Wave RBC.UA повідомляє, що науково-фантастична стрічка продовжить історію Пола Атрідеса та стане завершальною частиною кінематографічної трилогії.
Події нового фільму розгортаються майже через 20 років після того, як Пол посів імператорський трон. Влада, за яку він боровся, приносить нові випробування: герой опиняється в центрі політичних інтриг, зрад і протистоянь, що загрожують стабільності Імперіуму.
Однією з ключових постатей історії стане Чані. На тлі повстання та змов Полові доведеться зіткнутися з наслідками власних рішень і визначити, чим він готовий пожертвувати заради збереження влади та захисту близьких.
Сюжет стрічки ґрунтується на романі Френка Герберта "Месія Дюни", який продовжує історію, розпочату в першій книзі циклу. Режисером і сценаристом фільму став Дені Вільньов, відомий також роботами "Прибуття", "Той, хто біжить по лезу 2049" та "Сікаріо".
До акторського складу повернулися Тімоті Шаламе, Зендея, Ребекка Ферґюсон, Флоренс П’ю, Аня Тейлор-Джой, Джейсон Момоа та Хав’єр Бардем. Також у фільмі зіграє Роберт Паттінсон.
Музику до картини створив композитор Ганс Ціммер, відомий саундтреками до "Інтерстеллара" та "Початку".
Прем’єра "Дюни: Частина третя" в Україні запланована на 17 грудня 2026 року. Стрічка поєднає елементи наукової фантастики, пригодницького кіно, екшену та драми.