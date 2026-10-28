Восстание и борьба за власть: вышел украинский трейлер "Дюны: Часть третья"

Вышел финальный украинский трейлер фильма "Дюна: Часть третья" режиссера Дэнни Вильнева. Wave RBC.UA сообщает, что научно-фантастическая лента продолжит историю Пола Атридеса и станет завершающей частью кинематографической трилогии.

О чем новый фильм

События нового фильма разворачиваются спустя почти 20 лет после того, как Пол занял императорский трон. Власть, за которую он боролся, приносит новые испытания: герой оказывается в центре политических интриг, измен и противостояний, угрожающих стабильности Империума.

Фильм "Дюна: Часть третья" (фото: кадр с видео)

Фильм "Дюна: Часть третья" (фото: кадр с видео)

Одной из ключевых фигур истории станет Чани. На фоне восстания и заговоров Полу придется столкнуться с последствиями собственных решений и определить, чем он готов пожертвовать ради сохранения власти и защиты близких.

Сюжет ленты основывается на романе Фрэнка Герберта "Мессия Дюны", который продолжает историю, начатую в первой книге цикла. Режиссером и сценаристом фильма стал Дэнни Вильнев, известный также работами "Прибытие", "Бегущий по лезвию 2049" и "Сикарио".

Фильм "Дюна: Часть третья" (фото: пресс-служба)

Кто сыграл в фильме

В актерский состав вернулись Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Флоренс Пью, Аня Тейлор-Джой, Джейсон Момоа и Хавьер Бардем. Также в фильме сыграет Роберт Паттинсон.

Фильм "Дюна: Часть третья" (фото: кадр с видео)

Музыку к картине создал композитор Ганс Циммер, известный саундтреками в "Интерстеллар" и "Начало".

Премьера "Дюны: Часть третья" в Украине запланирована на 17 декабря 2026 года. Лента объединит элементы научной фантастики, экшена и драмы.