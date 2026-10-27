Надя Дорофеева и Иван Фролов устроили модный батл: какие образы примеряли

Надя Дорофеева и Иван Фролов записали забавное видео, в котором устроили модное соревнование по примеру одежды бренда дизайнера. Артистка показала несколько корсетов и платье, а сам модельер приобщился к эксперименту с мужским образом.

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram артистки.

Какие образы примеряли Дорофеева и Фролов

В видео артистка показала несколько моделей. Среди них - синий корсет с вырезом в форме сердца и красный на одно плечо, а также золотистое мини-платье с драпировкой.

Фролов тем временем примерил черный топ с застежкой-молнией. Дизайнер и певица предложили подписчикам сравнить их образы и избрать фаворита.

"Who wore it better? Мы так и не смогли определиться. Поэтому выбирайте вы! Какой лучше?" - подписали они видео.

Что известно о бренде FROLOV

Украинский бренд одежды и аксессуаров дизайнер основал в Киеве в 2015 году. Его главный девиз - "интеллигентная провокация". В образах сочетаются чувственность, откровенность, комфорт и социальная ответственность.

Среди вещей FROLOV - корсеты, couture-to-wear и другие изделия. Символом бренда является анатомическое сердце, которое наносят на каждый наряд. Оно олицетворяет связь между одеждой и человеком, который ее носит.

Наряды от Фролова выбирают международные знаменитости, среди которых Бейонсе, Дженнифер Лопес, Дуа Липа, Доджа Кэт, Рита Ора и Сабрина Карпентер.

Дорофеева также не раз сотрудничала с Иваном. Дизайнер создает для артистки образы для выступлений, музыкальных проектов и публичных выходов.