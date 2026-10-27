За одной партой и с военными: как украинские звезды писали Радиодиктант национального единства

Прошлогодняя читчина Наталья Сумская на этот раз писала вместе с участниками
Украинские певцы, актеры и телеведущие присоединились к радиодиктанту национального единства, который состоялся 27 октября. Одни писали его на совместной локации и попали в трансляцию, другие показали свое участие в соцсетях.
Wave RBC.UA собрало, кто из украинских звезд писал радиодиктант этого года и какими впечатлениями они поделились.
Иван Люленов сообщил, что впервые пишет диктант на украинском. Певец сидел за первой партой, а его соседом стал EL Кравчук.
"Впервые пишу диктант по-украински! Сидел за первой партой", - поделился Люленов в соцсетях.
Перед началом артист признался, что в прошлом году пробовал слушать и записывать текст, но задача показалась ему сложной.
На этот раз он решил приобщиться к общему написанию.
"Мне важно было присоединиться, потому что для меня украинский язык – это борьба за украинскую культуру", – объяснил певец в комментарии NV.
К языковой акции присоединилась и Анна Тринчер. Певица поделилась кадрами своего участия в соцсетях.
Актер и военный Владимир Ращук писал радиодиктант вместе с военными. Он показал свою работу и кадры по локации.
Рядом с ним находилась актриса и телеведущая Дарья Трегубова, которая также присоединилась к написанию.
Певец и военный Сергей Мартынюк, известный как Колос, также принял участие в радиодиктанте.
Музыкант попал в трансляцию и поделился кадрами в своем Instagram.
Среди участниц были телеведущая Маричка Падалко и хореограф Елена Шоптенко.
Обе показали в соцсетях, как писали текст этого года.
Наталья Сумская на этот раз оказалась среди записывающих текст под диктовку.
В прошлом году именно ее голос звучал во время радиодиктанта – актриса читала текст Евгении Кузнецовой.
В этом году участие Сумской зафиксировали в фоторепортаже по киевской локации.
Телеведущий Константин Грубич также писал диктант на совместной локации. Перед началом он рассказал, что знаком с творчеством автора текста Артура Дроня и читал его книгу "Гемингвэй ничего не знает".
"Сегодня все будет хорошо", – сказал Грубич в комментарии NV перед написанием.
Радиодиктант также писали актеры Виталий Ажнов и Евгений Нищук, певицы Юлия Юрина и Анжелика Рудницкая, блоггер София Безверхая. Их участие подтверждает фоторепортаж из Киева.
В трансляции можно было увидеть Евгения Клопотенко, Александра Терена, Ефима Константиновского и певицу Аист.
Нынешний радиодиктант назывался "Письмо, которое не заканчивается". Его автором стал писатель и ветеран Артур Дронь, а читали текст учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков и певица и волонтер Даша Астафьева.