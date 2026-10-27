За однією партою та з військовими: як українські зірки писали Радіодиктант національної єдності

Wave RBC.UA зібрало, хто з українських зірок писав цьогорічний радіодиктант і якими враженнями вони поділилися.

Українські співаки, актори й телеведучі долучилися до Радіодиктанту національної єдності, який відбувся 27 жовтня. Одні писали його на спільній локації та потрапили в трансляцію, інші показали свою участь у соцмережах.

Іван Люленов та EL Кравчук

Іван Люленов повідомив, що вперше пише диктант українською. Співак сидів за першою партою, а його сусідом став EL Кравчук.

"Вперше пишу диктант українською! Сидів за першою партою", - поділився Люленов у соцмережах.

Перед початком артист зізнався, що торік пробував слухати й записувати текст, але завдання здалося йому складним.

Іван Люлєнов (скріншот)

Цього разу він вирішив долучитися до спільного написання.

"Мені важливо було доєднатися, бо для мене українська мова - це боротьба за українську культуру", - пояснив співак у коментарі NV.

Анна Трінчер

До мовної акції приєдналася й Анна Трінчер. Співачка поділилася кадрами своєї участі в соцмережах.

Анна Трінчер (скріншот)

Володимир Ращук та Дар’я Трегубова

Актор і військовий Володимир Ращук писав радіодиктант разом із військовими. Він показав свою роботу та кадри з локації.

Поруч із ним була акторка й телеведуча Дар’я Трегубова, яка також долучилася до написання.

Володимир Ращук та Дар’я Трегубова (скріншот)

Сергій Мартинюк

Співак і військовий Сергій Мартинюк, відомий як Колос, також узяв участь у радіодиктанті.

Музикант потрапив у трансляцію та поділився кадрами у своєму Instagram.

Сергій Мартинюк (скріншот)

Марічка Падалко та Олена Шоптенко

Серед учасниць були телеведуча Марічка Падалко та хореографка Олена Шоптенко.

Марічка Падалко написала Радіодиктант-2026 (скріншот)

Обидві показали в соцмережах, як писали цьогорічний текст.

Олена Шоптенко долучилася до написання Радіодиктанту (скріншот)

Наталія Сумська

Наталія Сумська цього разу опинилася серед тих, хто записував текст під диктування.

Торік саме її голос лунав під час радіодиктанту - акторка читала текст Євгенії Кузнєцової.

Цьогоріч участь Сумської зафіксували у фоторепортажі з київської локації.

Костянтин Грубич

Телеведучий Костянтин Грубич також писав диктант на спільній локації. Перед початком він розповів, що знайомий із творчістю автора цьогорічного тексту Артура Дроня та читав його книжку "Гемінґвей нічого не знає".

"Сьогодні усе буде добре", - сказав Грубич у коментарі NV перед написанням.

Костянтин Грубич (фото: NV)

Хто ще долучився

Радіодиктант також писали актори Віталій Ажнов та Євген Нищук, співачки Юлія Юріна й Анжеліка Рудницька, блогерка Софія Безверха. Їхню участь підтверджує фоторепортаж із Києва.

У трансляції можна було побачити Євгена Клопотенка, Олександра Терена, Єфима Константиновського та співачку Лелеку.

Цьогорічний радіодиктант мав назву "Лист, який не закінчується". Його автором став письменник і ветеран Артур Дронь, а читали текст учитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка та волонтерка Даша Астаф’єва.