Помер актор "Слуги народу" та співзасновник Театру на Печерську Юрій Якуша

У віці 51 року помер український актор театру та кіно Юрій Якуша. Він був одним із тих, хто стояв біля витоків Київського академічного театру на Печерську, а також знімався в телесеріалах, зокрема у "Слузі народу".

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на допис Театру на Печерську в Instagram .

У театрі згадують Якушу як талановитого й начитаного актора з особливим почуттям гумору.

Колеги розповіли, що він міг із цілковитою серйозністю говорити найсмішніші речі, а з роками спільної роботи залишилося багато курйозних історій.

"Юрій був надзвичайно талановитим, начитаним актором. А ще - людиною, яка з цілковитою серйозністю могла розповідати найсмішніші речі", - зазначили в театрі.

У колективі наголосили, що артист брав участь у знакових виставах, які стали частиною їхньої спільної історії.

Йому подякували за талант, дружбу та спільний творчий шлях.

Юрій Якуша народився 6 січня 1975 року в німецькому Потсдамі. У 1999 році закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого, де навчався в майстерні Миколи Рушковського.

Юрій Якуша (фото: instagram.com/theatrepechersk)

Разом з однокурсниками під керівництвом Олександра Крижанівського він долучився до створення Театру на Печерську.

Саме цей акторський курс сформував творчу основу колективу та його мистецькі принципи.

Серед постановок за участю Якуші - "Людина з Ламанчі", "Острів нашої Любові та Надії", "Арлекіно", "Іонич" і "Майстер і Маргарита".

Згодом актор працював у Київському академічному театрі юного глядача на Липках.

Там грав, зокрема, у виставах "Сон літньої ночі", "Поліанна", "Ромео та Джульєтта" та "Пригоди Тома Сойєра".

Окрім театральних робіт, у його доробку були ролі в кіно й телевізійних проєктах. Глядачі могли бачити Якушу в "Поверненні Мухтара", "Селі на мільйон" та "Слузі народу".

Юрій Якуша (фото: facebook.com/ykusha)

У політичній комедії він зіграв міністра інфраструктури Сергія Павловича. Причину смерті артиста наразі не оприлюднили.

Прощання з Юрієм Якушею відбудеться у приміщенні Театру на Печерську за адресою: вулиця Мала Шияновська, 5. Дату та час церемонії колектив повідомить додатково.